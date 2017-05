Aula de maquiagem recupera autoestima de refugiadas no Brasil

Com o objetivo de oferecer oportunidades e recuperar a autoestima de refugiadas no Brasil, o projeto Empoderando Refugiadas, lançado pela Rede Brasil do Pacto Global, encheu de brilho, cor (e esperança) a vida de 30 mulheres vindas principalmente da África e Oriente Médio – que, sob orientação do maquiador Marcos Costa, da Natura, viram-se diante de uma nova oportunidade no país.

Apoiado pela Natura e em conjunto com a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) e com a ONU Mulheres, o projeto promoveu workshops com foco em empoderamento e um grandioso objetivo em comum: aumentar a independência e o acesso dessas mulheres ao emprego formal no Brasil.

“Eu me emocionei muito com a história dessas mulheres. Quis escutar todos seus anseios e questionamentos. Me abri de coração para que elas se sentissem bem-vindas e acolhidas. E que lindo ver isso acontecer através da beleza”, disse o maquiador Marcos Costa a CLAUDIA.

O maquiador ensinou os principais passos de maquiagem para que elas aumentassem o leque de oportunidades de trabalho. “Descobri que a maior dificuldade delas é identificar a base ideal para cada tom de pele”, disse. “Tanto que elas ficaram empolgadíssimas com o guia que eu criei que oferece todas as respostas para isso”, orgulha-se o maquiador, que definiu como “inspirador” o sorriso de empolgação e esperança estampado no rosto de cada uma delas.