Aposte em brinquedos antigos como tema para uma festa vintage

Toda criança, em algum momento da infância, fica curiosa a respeito da vida que os pais e avós levavam no passado. Querem saber como eram as roupas, a casa, as brincadeiras… E esse bate-papo sobre o passado pode se transformar em uma rica troca de experiências entre pais e filhos.

Em tempos em que as brincadeiras quase sempre são na tela de um celular ou tablet, é uma aposta interessante decorar a próxima festinha de aniversário como o tema brinquedos antigos. Não é à toa que está tão em alta entre as maiores decoradoras de festas infantis: além de apresentar aos pequenos uma forma diferente de brincar, este tipo de tema faz os pais e convidados adultos se recordarem da própria infância.

O primeiro passo é vasculhar na casa de familiares os brinquedos antigos que resistiram ao tempo. Por mais que o decorador responsável pelo evento tenha um acervo próprio, o resultado fica muito mais íntimo e encantador quando inclui peças pertencentes à família.

Oficinas de pintura e jogos de tabuleiro pode servir como boa opção de entretenimento. Não pense que é obrigatório contratar equipes de recreação. A própria família pode preparar atividades. Aquele tio que era campeão de bolinha de gude pode ser escalado para ensinar a criançada, por exemplo.

Explore brincadeiras em grupo e estimule os pequenos a descobrir o prazer que há nas brincadeiras simples.