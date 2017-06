Após perder movimentos, Ricky Ribeiro criou site sobre mobilidade

Em 2008, a rotina do administrador Luis Henrique da Cruz Ribeiro, mestre em sustentabilidade, foi interrompida por uma súbita perda de força muscular. O diagnóstico médico: esclerose lateral amiotrófica (ELA). Três anos depois, o paulistano já não conseguia mais andar.

Cansado de se dedicar quase que exclusivamente aos tratamentos, e inspirado pelo período em que vivera em Barcelona, no início dos anos 2000 – se locomovendo de transporte público, bicicleta e a pé –, ele decidiu então estudar uma maneira de melhorar as condições de nossas cidades, tão carentes em recursos de mobilidade urbana. Assim surgiu o site Mobilize Brasil, que já produziu uma análise inédita dos deslocamentos nas principais capitais do país, além de campanhas como a que convida o cidadão a avaliar a sinalização de trânsito.

“Ao me deparar com muitas informações dispersas, veio a ideia de criar um portal para agregá-las, produzindo e disseminando conteúdo de qualidade e relevância”, conta ele, por e-mail – hoje, aos 37 anos, Ricky não consegue se movimentar, respira com o auxílio de aparelhos e se comunica com a ajuda de um leitor óptico que interpreta os movimentos de suas pupilas.

Para manter o projeto, o administrador conta com contribuições financeiras voluntárias e desenvolveu uma área para a prestação de serviços. “Aprendi sobre a importância de outras pessoas se engajarem. E também que existe vida após o diagnóstico da ELA. A noção de brevidade da existência aumentou meu desejo de deixar um legado e de me dedicar a algo que faça sentido. Ser útil não depende dos movimentos, mas da vontade.”