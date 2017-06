Aniversariantes de junho podem ganhar um arraial personalizado

Uma das maiores festas brasileiras, a festa junina pode servir de inspiração para comemorações únicas. Um dos maiores atrativos da festa tradicional é o fato de agradar adultos e crianças. Isto porque a experiência torna-se não só uma oportunidade de reviver momentos que marcaram a infância dos pais, como também serve para ensinar às crianças um pouco mais sobre a cultura e a culinária brasileira.

O tema permite a utilização de uma paleta de cores vibrantes e diversificadas. Decore as paredes com fitas coloridas ou paineis de juta com estampas que remetam às quermesses tradicionais.

Para quem faz questão de um bolo cenográfico, uma opção criativa e barata é o bolo de pipoca. As pipocas são coladas sobre bases de isopor e decoradas com laços de fita e retalhos de tecido.

Invista em um cardápio diversificado, com variedade de guloseimas típicas, como paçoca, curau, doce de abóbora, arroz doce e maçã do amor. A maioria dos docinhos dispensa embalagens sofisticadas. Indo na contramão da onda das embalagens personalizadas, aposte na beleza de uma decoração clean, onde os docinhos são as estrelas da mesa.

Os doces tradicionais de festa, como beijinho e brigadeiro, não precisam ser totalmente substituídos pelas delícias típicas da festa popular. Mescle as versões tradicionais com sabores especiais, como paçoca, quentão e milho.