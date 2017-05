Amigos recebem garotinha com prótese de perna em vídeo encantador

Um sopro de felicidade para o seu dia. Anu, uma garotinha de 7 anos, voltou à escola pela primeira vez após colocar uma prótese cor-de-rosa na perna direita.

A equipe da BBC Midlands Today foi até o local, na cidade de Birmingham, no Reino Unido, para filmar o retorno da menina. O que a equipe não esperava é que este momento seria extremamente adorável.

O vídeo, que mostra a reação dos amigos de Anu, encantou os internautas e somou mais de um milhão de visualizações em menos de um dia.

Nas imagens, Anu aborda os colegas com entusiasmo. “Essa é sua nova perna rosa?”, pergunta uma das meninas no início do registro. “Uau!”, diz outra, enquanto uma colega a abraça com carinho. Anu então sai correndo pelo pátio da escola rodeada pelas crianças.

Logo depois de seu nascimento, Anu teve que amputar a perna direita e passou a usar uma prótese comum, que não oferecia muita mobilidade. Como parte de um programa do Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido (NHS), a pequena ganhou aos 7 anos um exemplar feito especialmente para ela (e da sua cor preferida!).

O projeto, que foi criado após os Jogos Paralímpicos do ano passado e recebeu um investimento de 1,5 milhões de libras (6,20 milhões de reais), tem como pilar promover a prática de esportes entre crianças com problemas de mobilidade — a ideia é que consigam também correr e nadar.

Infelizmente, o financiamento deve acabar em março do ano que vem e a prótese de Anu — e de demais crianças beneficiadas pelo projeto — precisa ser trocada a cada dois anos para se adequar ao crescimento.