A dieta da rainha Elizabeth II é mais simples do que se imagina

Não deve ser tão difícil escolher o menu da semana quando se tem uma equipe inteira a disposição. A rainha Elizabeth II, bem disciplinada quanto a não fazer refeições muito calóricas, escolhe acatar ou não as sugestões do chef que chegam duas vezes por semana.

Darren McGrady, o antigo chef das cozinhas reais, disse que a rainha não é uma pessoa que gosta muito de comer por prazer. “Ela come para sobreviver”, disse ao Business Insider.

Veja como é a rotina alimentícia da Rainha Elizabeth:

Café da Manhã

A rainha começa o dia com chá e biscoitos. Normalmente, ela come também cereal e frutas, mas pode também optar por torrada e marmelada ou ovos mexidos com salmão defumado e trufas.

Almoço

Antes do almoço, ela adora tomar gin e Dubonnet – um aperitivo doce a base de vinho – com uma pedaço de limão e muito gelo.

Buscando coisas simples, a rainha gosta de comer peixe com vegetais ou frango grelhado com salada.

Ela tem uma regra: nada de carboidratos, ou seja, sem batatas, arroz ou macarrão.

Café da tarde

Todos os dias ela toma chá da tarde, que é servido com mini sanduíches, como os de pepino, salmão defumado, ovos e maionese; presunto e mostarda; ou as jam pennies – pequenos sanduíches de geleia de framboesa cortados em círculos do tamanho de moedas inglesas. Também podem ser servidos bolos e biscoitos.

Jantar

Para o jantar, filés de carne de boi ou de veado, faisão ou salmão são os escolhidos e podem ser servidos com molho de cogumelos, creme e whisky. Ela também adora um Sunday roast – típico prato britânico de assado de carne acompanhado de Yorkshire puddings, batata assada, vegetais cozidos e molho – bem feito.

Sobremesa

Para sobremesa, a rainha gosta de morangos ou pêssegos, mas também não deixa de apreciar alguns chocolates, sejam eles de marcas famosas ou nem tanto.

E, finalmente, ela termina o dia com uma taça de Champagne.