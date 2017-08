8 dicas para aumentar a libido e aquecer o relacionamento

1. PAPO NECESSÁRIO

A velha e boa conversa deve preceder qualquer tentativa de mudança na vida a dois, segundo a psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo.

“É preciso conversar o tempo todo, pois o que era importante no sexo para você ou para ele no passado pode não ser mais agora”, afirma a médica e pesquisadora.

Sendo assim, é essencial contar as novidades ao outro. Com o diálogo, é possível solucionar eventuais atritos decorrentes das diferenças de desejo e de expectativas. “Tudo o que é discutido fica mais claro”, diz Carmita. E só assim cada um pode se empenhar para resgatar a sintonia.

2. PÉ NO FREIO

Corre-corre no trabalho e em casa, preocupação, ansiedade, tudo isso afeta a libido. “Se estamos estressadas, ficamos menos disponíveis para o sexo e, se o fazemos, tendemos a nos envolver menos. Assim, a relação não é prazerosa, e, se a recompensa não é boa, diminui a vontade de fazer”, avalia Carmita Abdo.

Pior: o stress também tem consequências físicas indesejáveis. Com o coração e a cabeça a mil, aumenta na circulação a quantidade de adrenalina, substância que faz os vasos se contraírem, dificultando a lubrificação vaginal. Arranjar meios de desacelerar e relaxar, portanto, ajuda a melhorar as coisas na cama.

3. O TEMPO DE CADA UM

As chamadas rapidinhas até podem ter seu lugar numa vida sexual saudável. Mas a verdade é que, se para eles a penetração é o ponto alto, nós encaramos o sexo como um conjunto que inclui beijos, amassos e um menu variado de carícias.

Isso porque precisamos de tempo e dos estímulos das preliminares para ficar totalmente lubrificadas, com a dilatação ideal da vagina. Conforme os anos passam, mais demorado pode ficar esse processo, já que a concentração de hormônios muda e as respostas do corpo tornam-se mais lentas. É por essa razão que os experts indicam explorar o próprio corpo para descobrir seus gatilhos e seu tempo.

4. COM A CABEÇA NAQUILO

Você já deve ter ouvido que o principal órgão sexual é o cérebro. Pois a lógica é simples e vale até para outras áreas. Compare: quanto mais aprendemos sobre vinhos, mais tentadora parece a próxima taça de um bom rótulo e mais prazer teremos ao degustá-la.

“A vontade de transar não vem do nada. Parece vulgar, mas devemos pensar muito em sexo para despertar o desejo. Indico ver filmes e ler livros eróticos, falar sobre o assunto com as amigas e com o parceiro, descobrir fetiches, imaginar do que você poderia ou não gostar”, afirma a psicóloga Luciana Keller, proprietária da butique erótica Constantine, em São Paulo.