É fato: a crise está pegando por todos os lados e não há bolso que acompanhe a quantidade de eventos e datas comemorativas que surgem mês sim, mês também. A boa notícia é que não é preciso gastar muito para arrasar em um presente.

Ao contrário, o melhor dessas datas é valorizar a pessoa que a gente ama e estar pertinho dela – e simples atitudes podem marcar muito mais do que belos embrulhos. Confira nossas dicas para homenagear o seu paizinho querido ou o pai dos seus filhos!

1. Chef por um dia

Ele pai ama cozinhar, mas morre de preguiça de comprar e separar os ingredientes? Proponha uma noite agradável na cozinha e facilite a vida dele comprando todos os ingredientes da sua receita favorita. Deixe os alimentos separados em potinhos (já cortados e descascados, claro!) e coloque-os em uma cesta junto com um bom vinho. Depois, é só desfrutar da boa comida e da companhia da família.

2. Almoço offline

Celular na hora da refeição sempre foi um problema familiar? Que tal propor um almoço offline? Sugira que todos os integrantes deixem, só nesse dia, os aparelhos desligados. Vale até passar de mão em mão uma caixinha simpática para que cada um deposite seu aparelho e só pegue de volta depois da sobremesa. Viva o contato visual e a conversa de verdade!

3. Carta emocionante

Aproveite a data especial para dizer (ou escrever) ao seu pai tudo o que ele significa para você. Adjetivos são uma boa pedida, mas capriche mesmo é na lembrança de fatos concretos. Mostre situações em que você o teve como exemplo e, por isso, se saiu da melhor forma, relembre bons momentos que passaram juntos, demonstre que valoriza tudo o que ele fez por você. Em tempos de internet, a boa e velha carta escrita à mão vale ouro!

4. Noite com os amigos

Ele AMA estar com os amigos e tem deixado o hábito de sair com eles de lado? Não é preciso ser aniversário de alguém para reunir todos em casa para uma deliciosa noite de bate-papo e boas risadas. Organize o evento no estilo festa-surpresa. Vale ser alguns dias antes ou depois da data.

5. Café da manhã especial

O bom e velho café da manhã na cama parece simples, mas é um gesto incrível de carinho e não há quem não se sinta privilegiado recebendo um. Para ficar mais legal ainda, fique atenta ao gosto pessoal dele: o suco de laranja sem gominho, o pão daquela padaria mais distante… Quer melhorar mais ainda a surpresa? Entregue um pendrive com uma playlist gravada especialmente para ele.

6. Revele fotos

Na era de smartphones, Instagram e Snapchat, deixamos passar um ótimo e clássico presente: o porta-retrato com uma bela imagem que merece destaque. Fizeram uma viagem incrível cujas fotos foram esquecidas em uma pasta antiga do seu computador? Monte um álbum completo, descrevendo momentos, nomes de restaurantes e passeios que valem ser relembrados.