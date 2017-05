5 temas para festas inspiradas em profissões

Cresce a cada dia o número de pais que tentam fugir dos personagens comerciais e organizar festas de aniversário para os filhos com temas mais lúdicos e criativos. Diante da enxurrada de animações e brinquedos que fazem parte do dia a dia das crianças esta tarefa pode se tornar bem mais difícil do que parece. No entanto, com um pouco de criatividade é possível fugir do lugar comum e criar festas com propostas totalmente inovadoras.

Uma boa alternativa para quem não sabe por onde começar é optar por temas que remetam a profissões. Veja algumas referências e inspire-se para a próxima festinha!



1. Bombeiro

O lado heroico da profissão faz com que ela habite o imaginário de muitas crianças. Aproveite o tema para montar uma espécie de arena com obstáculos para que os convidados salvem os bichinhos de pelúcia.



2. Cientista

Ciência pode ser divertido? Sim, e muito! O ambiente de descobertas científicas pode se transformar em cenário para uma festa educativa e cheia de novas experiências.

3. Médico

Invista em doces decorados em formatos de ossinhos, jalecos e instrumentos cirúrgicos. Bonecos e ursinhos de pelúcia podem se transformar em pacientes dos pequenos médicos. O tema permite ainda oficinas educativas e atividades sobre as partes do corpo.

4. Professor

Que criança nunca brincou de escolinha? Uma ideia interessante é transformar a festa em uma verdadeira sala de aula, com muitos livros, atividades para colorir e, claro, alunos de mentirinha para tornar a brincadeira ainda mais divertida.

5. Meios de transporte

Os meios de transporte também rendem decorações bem criativas para festas infantis, especialmente para aniversariantes entre 3 e 6 anos, quando o interesse por carros, aviões e navios tende a crescer. Explore o contraste entre terra, água e ar para criar um ambiente lúdico.