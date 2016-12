5 macetes para aproveitar 100% do seu Instagram

Hoje em dia é praticamente impossível não ter um perfil em uma rede social, seja ele pessoal ou comercial. Mas mesmo que permaneçamos cem por cento conectadas a elas, é fundamental acompanharmos suas atualizações – que estão cada vez mais recorrentes. É o caso do Instagram, que tem nos surpreendido com suas novas funções. Por isso, reunimos 5 macetes para que você aprenda a aproveitar totalmente a sua conta, confira:

1. Como transformar seu perfil em uma marca

Para aquelas que possuem uma lojinha – seja online ou física – mas divulgue seus produtos no Instagram, temos uma boa notícia. Agora você pode transformar o perfil do seu negócio, que antes apenas poderia ser pessoal, em comercial!

Para conseguir, é bem simples. Acesse seu perfil e toque em uma rodinha dentada localizada no canto superior direito da tela inicial, isto é, o menu de Configurações. Depois, toque em Alternar para um Perfil comercial. Na opção Conectar sua Página do Facebook, aparecerão todas as páginas do Facebook que você administra. Então, selecione a que você irá associar ao seu Perfil Comercial do Instagram e pronto, está feito!

2. Como mandar uma foto sem tirar print screen

Quem nunca viu um registro bonitinho e compartilhou com as amigas? A nova opção de compartilhar imagens no Instagram dispensa o print: ao lado do ícone de comentar na foto, localizado no canto inferior esquerdo de cada postagem, há uma setinha. Para mandar para uma pessoa, ou um grupo de amigos, toque e escolha o perfil. Prontinho!

3. Como salvar uma foto sem tirar print screen

Para salvar uma foto que você gostou, basta apenas tocar na bandeirinha localizada no lado inferior direito logo abaixo da foto. Quando você acessa seu perfil, o quarto ícone logo abaixo da sua descrição é o mesmo e reúne todas as suas postagens salvas. Super legal e prático!

4. Como usar o Instagram Stories

Você certamente já deve ter se deparado com esta nova função que está localizada na porção superior da sua tela inicial. Para assistir as atualizações de seus amigos, basta clicar nas bolinhas de seus perfis. Caso você também queira atualizar o seu, deslize o dedo para a direita.

Então, a câmera do seu celular abrirá e você poderá fazer uma foto ou vídeo – tocando no botão branco centralizado na parte inferior da tela para capturar. As Stories ficarão disponíveis durante um intervalo de 24h após a postagem para seus seguidores.

Agora a opção também conta com uma nova ferramenta: figurinhas divertidas e marcadores de horário, tempo ou localização, além das opções de caneta – colorida ou brilhante – e texto, que já existiam anteriormente. Há diversas opções superfofas para entrar no clima natalino para deixar sua interação com os amigos ainda mais divertida.

Há também a opção de salvar todas as suas histórias das últimas 24h em um único vídeo com um simples toque em”Salvar, mas infelizmente, esta ferramenta apenas está disponível – temporariamente – para aparelhos com sistema iOS.

Para publicar uma imagem salva em sua galeria, basta deslizar o dedo para baixo na tela do Stories e escolher a foto desejada.

5. Como fazer uma transmissão ao vivo

A função já existe no Facebook e foi anunciada em novembro, mas nem todos os usuários ainda possuem acesso. De acordo com comunicado da própria rede social, quando a transmissão ao vivo acabar, sua história desaparecerá, diferente do que acontece com o Facebook. Sendo assim, você não poderá assistir novamente. Para as que já possuem a opção, basta seguir o passo a passo como se fosse fazer uma história e selecionar a opção Iniciar vídeo ao vivo. A duração máxima para o vídeo é uma hora.