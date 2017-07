5 atividades para fazer com os filhos nas férias

Durante as férias dos pequenos, ainda mais quando não há uma viagem programada, pode parecer difícil fazê-los ficar longe dos aparelhos eletrônicos. No entanto, fazer brincadeiras divertidas pode ser uma boa saída para ocupar o tempo das crianças e passar mais tempo junta da família.

Para ajudar a despertar sua criatividade, separamos algumas atividades que podem ser feitas em casa e com certeza trarão momentos prazerosos para todos!

Festa do pijama

As festas do pijama são muito legais para reunir seu filho com os amigos para atividades bacanas. Eles podem assistir a diversos filmes, brincar de guerra de travesseiros ou qualquer atividade que envolva todas as crianças. É bem fácil de organizar – basta combinar um dia que todos possam, preparar as comidinhas (que podem ser desde pipoca a uma “hamburgada”) e as cobertas e pronto! Que tal experimentar isso nessas férias?

Cozinhar juntos

Esse pode ser um ótimo momento para passar mais tempo com os pequenos e estimulá-los a fazer algo diferente! Vocês podem preparar os pratos preferidos ou inovar com receitas diferentes. Às vezes, caso seu filho não goste muito de determinados tipos de alimentos, essa pode ser uma boa pedida para aproximá-lo da gastronomia e fazê-lo se interessar por descobrir coisas novas. Com os dias mais frios, vale a pena fazer um delicioso chocolate quente com marshmallows.

Piquenique

Nada como aproveitar o frescor de uma tarde em um parque. E por que não aproveitar para fazer um piquenique? Apesar do tempo mais frio, os dias de sol são ótimos para dar aquela escapada para lugares abertos! Vocês podem fazer lanchinhos bem gostosos com os recheios que mais gostam de comer, levar algum bolo diferente e um suco para completar. Vale também levar algum brinquedo interessante para jogar ao ar livre! Que tal?

Teatro ou mímica

Além de despertar a criatividade das crianças, fazer um teatro ou brincar de mímica podem ser momentos interessantes para se aproximar do seu filho! Vocês podem fazer uma lista de temas, escrever em um papel e depois sortear; podem fazer algo no estilo de improviso ou dar mais tempo para planejar; e podem até mesmo chamar os amigos para algo mais elaborado. A brincadeira fica ainda mais legal se vocês mesmos desenharem cenários e se fantasiarem.

Histórias em quadrinhos

Outra atividade muito interessante para estimular a criatividade dos pequenos, não somente com relação aos desenhos, como também para a criação de histórias. Será superdivertido poder relembrar o tempo em que os gibis eram febres e poder passar isso para seu filho. Vocês podem fazer histórias sobre a própria vida ou até mesmo pensar em mundos fantásticos. Tenha bastante lápis de cor em mãos!

