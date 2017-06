4 truques de Marcos Costa para disfarçar as olheiras e manchas

Arroxeadas ou amarronzadas, as olheiras aparecem no topo das reclamações das mulheres em relação à aparência. No consultório do dermatologista é possível combater o problema, mas truques de maquiagem são poderosos aliados para contornar o problema.

“A principal dica que eu posso dar para quem quer disfarçar as olheiras é usar as cores certas para seu tom de pele. Quando a pessoa tem a olheira muito escura, às vezes cai na ilusão de que um corretivo muito claro cobre mais, mas o efeito é contrário, você acaba chamando muita atenção o que quer esconder”, afirma Marcos Costa, maquiador oficial da Natura. Para encontrar a tonalidade certa, nada de testar os produtos nas costas da mão ou no braço: sempre no rosto, onde ele será aplicado.

Preparação

Antes da maquiagem, prepare a pele. Marcos sugere compressas de solução tônica na área dos olhos, para diminuir o inchaço e melhorar o aspecto da região.

Maquiagem

Na aplicação, dois caminhos são possíveis: aplicar base e corretivo separadamente ou misturar os dois produtos e então aplicar depois.

Se escolher o primeiro método, comece pela base e depois aplique o corretivo em cima, fazendo movimentos de batidinhas com os dedos. “Procure obter um efeito natural, sem deixar a cobertura pesada. A pele da brasileira não precisa de muitos produtos”, explica o expert. Se estiver sem tempo, misture a base ao corretivo no dorso da mão e passe de uma só vez.

Quem não gosta de base pode usar apenas o corretivo, nas olheiras e onde mais for necessário, como manchas e espinhas.

Ferramentas

Se for do time que prefere os pincéis, Costa mostrou três boas opções: o língua de gato, que também pode ser usado para bases, o duo fiber; que é ideal para produtos líquidos e o chanfrado, que se encaixa direitinho na região dos olhos.

Independente da forma de aplicação, o importante é ir criando as camadas que vão esconder as olheiras aos poucos, preservando o aspecto de segunda pele da maquiagem. Quem tem pele mista ou oleosa deve finalizar com pó compacto, que fixa o corretivo na área.

Acnes e manchas

“Problemas de pele são resolvidos no dermatologista e não com maquiagem. Mas é possível disfarçar aquela espinha inconveniente com a técnica certa”, aconselha Marcos. Use o corretivo de mesmo tom que sua pele, pontualmente na área afetada. Para evitar contaminação do produto, coloque o produto no dedo e então aplique na espinha. Para manchas e bolsas, a recomendação é a mesma.

Mas sem neurose: “Se você já tentou de tudo: compressa, base, corretivo e pó e sua olheira não sumiu, não esquenta: passa um batom vermelho, um decote poderoso e se joga na night. Pele perfeita só Photoshop.”

Veja o live na íntegra: