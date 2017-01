4 livros para tratar temas difíceis com seus filhos

Aproveite a virada de ano para começar um novo ciclo. A educadora Cristiane Rogerio sugere histórias que ajudam a falar sobre situações desafiadoras com os filhos:

LÁ E AQUI, Carolina Moreyra e Odilon Moraes (Pequena Zahar, R$ 44,90) Conta a história de um menino que vê a briga e a separação dos pais, experimentando a desconstrução e a reconstrução de seu lar. Mostra que, apesar de momentos iniciais difíceis, a situação pode ser convertida em algo bom.

O MUNDO NO BLACK POWER DE TAYÓ, Kiusam de Oliveira e Taisa Borges (Peirópolis, R$ 34) A menina Tayó exibe seus cachos com orgulho e muitos enfeites para deixar bem claro que não existe esse negócio de “cabelo ruim”. A protagonista tem a autoestima lá no alto e vira exemplo para meninas e meninos.

TODOS ZOAM TODOS, Dipacho (Pulo do Gato, R$ 18,65) Lançado neste ano, fala de um tema atual: a pluralidade de identidades. Só que, nesta história, as características marcantes de animais de diferentes espécies são motivo de brincadeiras dos colegas – sinal de que todos estão sujeitos à chacota.

DRUFS, Eva Furnari (Moderna, R$ 40) Quando a professora pede que cada aluno descreva a própria família, o resultado é um conjunto bem variado: uma sem pai; outra com dois pais ou duas mães; muitos animais; e até aquelas formadas por crianças e suas tias. Pelo riso e delicadeza, a obra trata da diversidade em casa.