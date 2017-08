4 doces para substituir o bem casado

Há tempo os bem casados já não a única opção de lembrancinha oferecida aos convidados. Cresce o número de casais que preferem abandonar a tradição do docinho para preparar mimos diferentes que serão entregues após a festa. O fim da hegemonia do bem casado dá-se, em partes, pelo preconceito que muitos têm pelo doce – que quando mal executado fica com cheiro ou gosto de ovo.

Com um pouco de criatividade, a proposta é fugir da escolha comum e escolher doces que retratem um pouco mais da personalidade dos noivos. Confira algumas opções que estão em alta:

Brownie

Quem resiste a uma fatia de bolo com casquinha crocante e recheio bem cremoso? Embalado individualmente, os brownies podem contar com pedacinhos de damasco, nozes, pistache ou coco queimado.

Macaron

O docinho francês já conquistou seu espaço nos casamentos brasileiros. Mas ele não precisa ser servido apenas na mesa do bolo. Os macarons podem ser embalados individualmente, oferecidos em caixinhas.

Verrine

Com as camadas aparentes e um recheio generoso, o bolo servido em um belo vidro conquista os convidados pelo conjunto da obra: aparência apetitosa, sabores marcantes e, por fim, praticidade. Para garantir o sucesso da lembrança, invista em um material de qualidade, bonito e bem vedado para garantir a conservação do doce.

Balas de coco

As balas de coco deixaram de ser uma exclusividade de festas de infantis. Em suas versões gourmet, elas ganham novas opções de recheios.