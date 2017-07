30 receitas que impressionam e são fáceis de preparar

1. Coxa de frango com ervas

Reúna os amigos em uma roda de conversa acompanhada de uma porção de coxa de frango com ervas.

2. Cheesebúrguer com Cebola

Em meia-hora é possível saciar a fome com crocantes cebolas, um pão macio e um suculento hambúrguer de carne bovina.

3. Cocotte de ovo

O tradicional pão com ovo ganha um sabor especial com o toque de ervilhas, peito de peru, noz-mocada e creme de leite nesta receita de cocotte.

4. Fritada de batata e salame

Você piscou e esta fritada de batata e salame ficou pronta para ser devorada.

5. Atum branco com salada de papaia verde

Sim, é possível preparar rapidamente uma posta bem bonita de peixe para matar a fome.

6. Berinjela assada com frango

Esta receita de berinjela ao forno com pedaços de frango é excelente para a correria do dia a dia.

7. Maminha assada com manjericão

Tire um tempinho do seu dia para cozinhar esta maminha assada com manjericão. Temos certeza que você não vai se arrepender.

8. Fish and chips (peixe e batata fritos)

Nossa dica para apreciar esta porção de peixe frito com chips de batata e harmonizá-la a um drink refrescante a sua escolha.

9. Burrata de limão siciliano

Imagine por um segundo o sabor do pão italiano depois de ser mergulhado em uma burrata de mussarela de búfala com limão siciliano. Já adiantamos que é muito bom.

10. Noodle frio

Esqueça o macarrão instantâneo do armário e se jogue neste noodle frio.

11. Espaguete à Carbonara

A crocância do bacon e a maciez do macarrão são ótimas combinações neste espaguete à carbonara.

12. Espaguete de abobrinha

Inovações são sempre gostosas. Então, por que não tentar este espaguete de abobrinha em sua cozinha? E atenção: ela fica pronta em 15 minutos!

13. Macarrão campestre

Esta receita de macarrão com pimentões, cogumelos e abobrinhas também pode ser feita em 15 minutos. Pá-pum!

14. Macarrão com molho de requeijão e maionese

Bem cremoso, este macarrão é excelente para matar a fome em menos de 30 minutos.

15. Estrogonofe de camarão

Além da carne de boi e de frango, o camarão também é um ingrediente excelente para o estrogonofe.

16. Risoto de Alcachofra com brie

Surpreenda o seu amor com esta receita de risoto de alcachofra com brie.

17. Quiche de alho-poró

Esta quiche ganha um sabor especial com o toque do alho-poró.

18. Filé de pintado com manga e castanha de caju

Este filé de pintado com manga e castanha de caju é a sofisticação em forma de comida.

19. Couve-flor gratinada com molho branco e queijo

Nada melhor do que uma refeição bem quentinha, cremosa e gostosa como esta couve-flor gratinada com molho branco e queijo.

20. Batata recheada com frango

O carboidrato do arroz nas refeições pode ser substituído pelo da batata nesta receita. Já pensou nesta possibilidade?

21. Bolo com gelatina e marshmallow de cereja

Tem dias que merecemos um bolo com recheio e cobertura para encerrar as atividades.

22. Bolo floresta negra rápido

A receita deste bolo floresta negra já diz: ele é muito rápido de ser feito. Bom, hein?

24. Bolo com creme crocante

A textura fofinha da massa deste bolo é quebrada com a crocância do amendoim nesta receita.

25. Petit gâteau de doce de leite

Este petit gateau é ótimo para finalizar um jantar romântico.

26. Suflê de chocolate com calda quente

Sente-se no sofá, cubra-se com seu cobertor e saboreie este suflê de chocolate com calda quente.

27. Pretzel

Sabe aquele pretzel que você vê nos shoppings? É possível fazê-lo em casa.

28. Crumble de maçã

Entre os diferentes tipos de torta de maçã, sugerimos este crumble da fruta.

29. Estrogonofe de caramelo

Estrogonofe doce? Isso mesmo! E ainda de caramelo.

30. Falso crepe de doce de leite e banana

Este falso crepe é ótimo para ser devorado tanto no café da manhã, quanto na sobremesa de almoços e jantares.

Leia mais: 30 receitas deliciosas de macarrão para deixar seu almoço especial