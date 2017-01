3 lindos casamentos ao ar livre de famosos para te inspirar

Não faltaram casamentos lindos de famosos em 2016 para nos inspirar. Enquanto alguns optaram por luxuosas casas de festas e até palácios, outros seguiram a tendência dos miniweddings e trocaram alianças em cerimônias íntimas ao ar livre. O resultado não poderia ser mais encantador. A beleza natural do local escolhido dispensa grandes projetos de decoração, pois o objetivo é deixar a natureza falar por si só.

O casamento hippie de Troian Bellisario e Patrick Adams

No início de dezembro a atriz Troian Bellisario, a Spencer de Pretty Little Liars, se casou na Califórnia, nos Estados Unidos, com Patrick Adams. O jovem casal trocou as casas de festas luxuosas da região por uma cerimônia ao ar livre. Um ônibus colorido levou os convidados até o local da cerimônia e tendas foram oferecidas para que eles pudessem descansar e se preparar para a festa. Celebrada no fim da tarde, com vista para a praia, a cerimônia ganhou ares folk.

O casamento praiano de Isabeli Fontana e Di Ferrero

A modelo e o músico trocaram alianças à beira-mar em agosto, em uma cerimônia íntima nas ilhas Maldivas. O vestido usado por Isabeli gerou comoção nas redes sociais pela ousadia e beleza. Assinado pela grife Água de Coco, o modelo foi desenhado com exclusividade para ela.

O casamento no campo de Felipe Simas e Mariana Uhlmann

Os atores Felipe Simas e Mariana Uhlmann trocaram juras de amor em abril. A cerimônia foi realizada na casa da família do noivo em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Como pedia o cenário, os noivos optaram por uma decoração rústica e despojada, explorando o mobiliário antigo da residência. O branco dominou a decoração, com arranjos de copos de leite, tulipas e astromélias.