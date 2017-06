Ideias de decoração para Festa Junina

Em época de festividades juninas, além das delícias típicas, não pode faltar uma decoração charmosa com ares caipiras. A seguir, elencamos algumas ideias simples do que você pode fazer para decorar o arraial da sua família e amigos.

Para recepcionar os convidados, uma boa ideia é confeccionar plaquinhas dando as boas vindas. Aqui, duas opções: o quadro negro das crianças ou, para as mais prendadas, estandarte bordado.

As bandeirinhas de papel dão vez as de tecido, que têm o bônus de serem estampadas. Em lojas de tecido, há opções baratas para cortar no formato de bandeirinhas e misturar padronagens ou criar sobreposições.

Se a festa é ao ar livre, vale prender barbantes de um lado ao outro do espaço e, na direção contrária, apoiar fitas e pisca-pisca. Caso conte com um espaço fechado, não deixe de pendurar balões ou fitas no teto. Tem tudo a ver com festa junina!

Esta dica sai do óbvio. Os círculos estampados são tecidos a serem bordados. Na parede, transformam-se em item decorativo. A graça junina fica em combinar padronagens floridas.

O chapéu de palha em miniatura vai direto para a mesa de doces!

O milho é um dos ingredientes que mais remetem ao clima de arraial. Vale inseri-lo na decoração, na espiga ou como pipoca. Na segunda foto, a embalagem de papel crepom imita um milho direto da espiga.

Para compor a mesa, misture diversos itens sem tanta ordem, brincando com as diferentes alturas dos pratos. Insira flores e objetos direto da sua cozinha, como os potinhos de sobremesa.

Não deixe de caprichar em elementos temáticos também no que será servido. Com fogueira e bandeirinhas, o bolo vira estrela da festa. É dica também para quem vai juntar o arraial ao aniversário.

Improvise com itens simples para servir em porções individuais, como o potinho de lata e a cartolina enrolada em cone. Laços de fita e pequenos detalhes, como o coração na embalagem de papel da segunda foto, dão charme.

As embalagens de vidro podem ser reaproveitadas em casa e nas próximas comemorações.