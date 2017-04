17 looks para não passar frio nem calor no trabalho

Com a oscilação de temperatura e o clima ameno da estação, fica difícil escolher o melhor look para ir trabalhar. Assim, selecionamos 17 combinações para você não passar apertos no dia a dia e continuar bonita e elegante.

Listras

Para montar o look para o trabalho, pegue aquele vestido longo de listras pretas e brancas e vista um casaco rosa claro por cima – para se proteger das baixas temperaturas provocadas pelo ar-condicionado ou do fim do dia. Para finalizar, calce tênis de couro com fechos de velcro.

Outra opção que também garante frescor, proteção às temperaturas amenas e listras no visual é combinar camisetas listradas com calças jeans. Nos pés, botas de canos baixos vermelhas.

Natureza dourada

Para estampar as peças escolhidas para o look do trabalho, aposte em figuras inspiradas na natureza e que sejam desenhadas com tintas douradas. Elas podem aparecer no sobretudo que lhe protege do vento no caminho para o trabalho ou na calça que ajuda a trazer calor ao corpo durante o dia.

Saias

Quando o clima oscila muito durante o dia ou quando a temperatura do escritório é muito diferente da que está no ambiente externo, a opção é combinar saias midi ou lápis com blusas e camisas de mangas longas.

Jeans

O jeans é aquele material básico que não pode faltar no guarda-roupa. Para adaptar o tecido em looks que lhe ajudem a não passar frio, mas que também não lhe façam derreter de calor em dias de temperaturas amenas, escolha peças como um vestido jeans de mangas longas. Nos pés, calce sandálias de salto e com faixas que cubram os tornozelos.

Para quem prefere deixar o vestido em casa, a opção é pegar a tradicional calça jeans clara e vesti-la junto a uma camisa do mesmo material e tom semelhante. Nos pés, o calçado escolhido pode ser

Casacos leves

Nos dias de frio intenso, os sobretudos ou aqueles casacos bem longos são excelentes aliados para se proteger do frio. Já nos dias em que as temperaturas não estão muito frias, eles não ajudam muito. Contudo, sempre é possível encontrar o equilíbrio entre o frio e o calor para adaptar a peça em dias e ambientes de temperaturas amenas. O truque é procurar modelos de tecidos leves como algodão, malha, gazer e tule.

Saia

Típicas da primavera, as flores podem aparecer em qualquer estação do ano e alegra o look. Uma ideia para aderir estampas floridas na composição do visual para o trabalho é usá-las nas saias, combinando com blusas de mangas longas quando a peça for curta e blusas de mangas curtas quando a peça for longa.

Blazer

O blazer é outra peça básica para ter no armário para ser usado no dia a dia. O casaco pode aparecer nas mais variadas cores e combinado com estilos diferentes de look.

Para quem prefere um look mais tradicional, o blazer preto é o ideal e pode ser combinado com uma camisa listrada, calças jeans e scarpin preto com bico arredondado. Para quem gosta de um visual alegre, o blazer amarelo é a melhor escolha, combinado a uma blusa de rendas pretas, calcas jeans e scarpin preto com bico arredondado. Para quem gosta de um visual mais descolado, a dica é vestir um blazer branco combinado com uma blusa de estampas floridas, calça jeans e tênis prateado.