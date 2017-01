15 livros instigantes para serem devorados de uma tacada só

A leitura de um livro é uma das poucas atividades que ainda nos deixa offline, alheias às horas quando a narrativa é envolvente. Para te ajudar a dar uma desconectada, selecionamos 15 obras para ler de um só fôlego: romances policiais, thrillers psicológicos, suspense, terror e ficção.

1. A garota no trem (Paula Hawkins)

Rachel está passando por uma depressão. Seus dias se sucedem entre porres, ressacas e idas de trem a Londres, sempre no mesmo horário, na tentativa de fingir para a colega de apartamento que possui um trabalho. O trem a leva pelas mesmas paisagens – descampados, caixas d’água, e a janela de uma casa pela qual ela sempre observa o mesmo casal, aparentemente feliz, aparentemente ideal. Certa manhã, Rachel se depara com uma cena diferente dentro da casa e, dias depois, descobre que aquela mulher está desaparecida. Ela, então, se envolve com as investigações muito mais do que como apenas testemunha. O livro alterna entre as vozes narrativas de três mulheres e se divide entre turnos do dia e encaixa suas peças maquinalmente, gerando uma narrativa instigante.

A garota no trem, de Paula Hawkins

R$ 37,90 – Editora Record

2. Os homens que não amavam as mulheres (Stieg Larsson)

O primeiro livro da trilogia Millenium me fez acreditar de novo na capacidade de uma história em nos transportar para aquele exato mundo onde a narrativa se desenrola. Com uma personagem densa, forte e sagaz como a hacker Lisbeth Salander e muitos crimes e mistérios a serem desvelados, Os homens que não amavam as mulheres é uma companhia sedutora e surpreendente. Envolvendo empresários e outros membros da elite sueca em escândalos, a trama envolve política, anarquismo, ciberativismo, paixão, pedofilia, crimes sexuais e outros desvios sociais.

Os homens que não amavam as mulheres, de Stieg Larsson

R$ 39,90 – Companhia das Letras

3. Quarto (Emma Donoghue)

Quarto foi finalista do Booker Prize e do Orange Prize e eleito melhor livro do ano pelo New York Times. Foi adaptado para o cinema pela própria escritora, a irlandesa Emma Donoghue, e lançado no Brasil como O Quarto de Jack, ganhador do Oscar de Melhor Atriz. O quarto é todo o mundo que Jack, uma criança de 5 anos, conhece – é lá que ele brinca, come, dorme e vive com a mãe. A mãe é uma prisioneira, que tenta poupar o filho dos abusos que sofre diariamente, enquanto planeja uma fuga heroica para os dois.

Quarto, de Emma Donoghue

R$ 47,90 – Verus Editora

4. O Assassinato de Roger Ackroyd (Agatha Christie)

Um dos mais famosos romances policiais da “rainha do crime” Agatha Christie, O assassinato de Roger Ackroyd, publicado pela primeira vez em 1926, segue ganhando novas edições em todo o mundo. O livro começa com o assassinato de um barão da indústria, seguido de outros assassinatos, cujas vítimas eram outrora suspeitas dos crimes. A investigação é conduzida pela velha Caroline Sheppard e pelo lendário detetive Hercule Poirot. A obra é mais uma prova de que a literatura bem construída é atemporal, conquistando países e idades.

O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie

R$ 34,90 – Globo Livros

5. O Adulto (Gillian Flynn)

Da autora de Garota exemplar, também transformado em filme, O adulto é um livro de terror contemporâneo – tão assustador quanto os clássicos, mas ambientado na modernidade. Uma jovem teve que se virar sozinha muito cedo, ganhando maestria em pequenas fraudes. Aprendeu a observar as pessoas para poder tirar delas o que precisasse. Assim ela fez casa em um lugar chamado “Mãos Espirituais”, onde usava suas habilidades de observação e conclusões perspicazes para realizar leituras de aura e previsões para o futuro. Ela passa os dias enganando mulheres frágeis e previsíveis; até que Susan Burke, inteligente e rica, a visita. Burke conta sobre acontecimentos em seu lar, e a jovem acha que se trata de mais uma oportunidade de fazer dinheiro de forma fácil e ilesa, mas os ventos parecem soprar de outra forma.

O Adulto, de Gillian Flynn

R$24,90 – Editora Intrínseca

6. O Talentoso Ripley (Patricia Highsmith)

Esse clássico da literatura policial já originou duas versões cinematográficas: a primeira dirigida em 1959 por René Clémente e estrelada por Alain Delon, e a segunda filmada em 1999 por Anthony Minghella, com Matt Damon no papel principal. Ripley é um malandro a la Estados Unidos da América – vive de farsas, falsificações e trambiques, fugindo da polícia em Nova York. Ele sonha com uma vida boa, que parece chegar de bandeja: um milionário o procura, acreditando que ele seja um grande amigo de seu filho. O senhor financia uma viagem de Ripley a Europa, com o intuito de trazer o filho de volta; ele, obviamente, pensa em como melhor aproveitar a bonança. Ripley encontra Dickie, o filho afastado, e se tornam amigos; Ripley, no entanto, vai aos poucos absorvendo a personalidade de Dickie, levando a história para rumos imprevistos. Patricia Highsmith é autora de outros inebriantes thrillers psicológicos.

O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith

R$ 29,90 – Companhia das Letras

7. O nome da rosa (Umberto Eco)

Sete monges são assassinados em sete dias, no ano de 1327, em um mosteiro franciscano. Por aí passeia a história de O nome da rosa, romance mais consagrado do autor italiano Umberto Eco, falecido em 2016, aos 84 anos. A narrativa seduz por seu humor, sedução erótica e violência afiada. Sucesso desde sua primeira publicação, em 1980, o livro já originou um filme, segue sendo reeditado e lido. Além de um suspense policial épico, nos oferece também personagens e situações que retratam a longínqua Idade Média.

O nome da rosa, de Umberto Eco

R$ 54,90 – Editora Record

8. O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares (Ransom Riggs)

Essa é a primeira obra de uma série do escritor Ransom Riggs (O orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares, Cidade dos etéreos e Biblioteca de almas), adaptada para o cinema sob a direção de Tim Burton, com lançamento no Brasil em 2016. Além da narrativa misteriosa sobre um jovem de 16 anos que percorre pistas até chegar nas ruínas de um orfanato de crianças especiais, o livro traz uma bela seleção de fotografias. As fotos são reais, colhidas com cuidado pelo autor, mostrando situações que variam entre assustadoras, curiosas e horripilantes. Leitura para fazer viajar, imaginar e arrepiar.

O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs

R$ 44,90 – Editora Intrínseca

9. A mão esquerda da escuridão (Ursula K. Le Guin)

Genly Ai é enviado a outro planeta com a missão de convidar sua população à união universal, mas não consegue atingir seu objetivo. No planeta Inverno ele conhece uma sociedade “estranhamente bela e mortalmente intrigante”, onde as definições de gênero não existem; ninguém é propriamente mulher ou homem, mitigando de forma definitiva qualquer possibilidade de desigualdade e preconceito. Nosso personagem, no entanto, é limitado demais para conseguir se libertar de seus dogmas arraigados, ainda que disso dependa sua sobrevivência.

A mão esquerda da escuridão, de Ursula K. Le Guin

R$ 31,90 – Editora Aleph

10. O silêncio dos inocentes (Thomas Harris)

Muitas imagens vêm à cabeça com a leitura do título – Hannibal, interpretado por Anthony Hopkins; uma investigadora do FBI, vivida por Jodie Foster; borboletas amarelas. O filme homônimo ganhou as telas de todo o mundo contando uma sangrenta e desafiante história. Clarice Starling, agente do FBI, investiga o assassinato de cinco mulheres pelos Estados Unidos – para isso, procura a ajuda de um psiquiatra com a mente tomada pelo crime, Hannibal Lecter. Ela se aproxima do criminoso para tentar chegar perto do suspeito; em meio à trama, no entanto, se coloca em risco no jogo psicológico perigoso e astuto de Hannibal. Impossível não se arrepiar e envolver do início ao fim das perguntas abertas..

O silêncio dos inocentes, de Thomas Harris

R$ 29,90 – Editora Record

11. A Sangue Frio (Truman Capote)

Uma das obras-primas do jornalismo literário mundial, A sangue frio foi publicado originalmente em quatro partes na revista The New Yorker. O livro desvenda o assassinato da família Clutter, no Kansas, cujos desdobramentos e investigações foram acompanhados de perto pelo jornalista Truman Capote. Ele conviveu por cerca de um ano com os dois assassinos responsáveis pelo crime, criando uma relação próxima e ambígua, crucial para o sucesso e brilhantismo da obra.

A Sangue Frio, de Truman Capote

R$ 64,90 – Companhia das Letras

12. A Zona Morta (Stephen King)

A Zona Morta é mais uma obra de Stephen King, autor de obras memoráveis como O Iluminado e Carrie. Aqui conhecemos Johnny Smith, que sobreviveu a um acidente de carro com uma única sequela – uma pequena parte do seu cérebro não responde, representando a “zona morta”. A sequela se transforma em poder quando Smith descobre que ganhou a capacidade de prever o futuro das pessoas por um simples toque. Uma habilidade tão poderosa, no entanto, não passaria incólume, e as palavras de Stephen King nos guiam habilmente pelas consequências desta pequena morte.

A Zona Morta, de Stephen King

R$ 62,90 – Editora Objetiva

13. Scarpetta (Patrícia Cornwell)

Kay Scarpetta é uma médica legista residente em Boston, que se tornou celebridade nos Estados Unidos após investigar crimes de repercussão nacional. Oscar Bane, suspeito detido em uma clínica psiquiátrica de Nova York, alega que só irá colaborar com as investigações de um crime depois de poder falar com a legista. Scarpetta ouve então relatos bizarros e perigosos envolvendo a CIA, enquanto tem sua própria vida pessoal invadida virtualmente e segue no rastro de um assassino em série.

Scarpetta, de Patrícia Cornwell

R$ 37,90 – Companhia das Letras

14. O espião que saiu do frio (John Le Carré)

O espião que saiu do frio é um dos maiores romances sobre espionagem, publicado no auge da Guerra Fria. O pano de fundo para o desenvolvimento de sua trama fabulosa e personagens marcantes são os interesses, barganhas e trapaças das guerras. Em uma Alemanha ainda dividida entre Ocidente e Oriente, o espião britânico Leamas nos mostra as ideologias, traições e esforços da disputa internacional pela informação.

O espião que saiu do frio, de John Le Carré

R$ 54,90 – Editora Record

15. No Escuro (Elizabeth Haynes)

Angustiante e perigoso – No Escuro nos relata um relacionamento abusivo, com consequências drásticas para a protagonista. Catherine é uma jovem livre que se aventurou até conhecer Lee –primeiro companheiro, depois carrasco. Suas amigas também se apaixonam pelo irresistível rapaz, que aos poucos dá a ver sua verdadeira personalidade obsessiva e controladora. Catherine se vê sozinha ao tentar fugir do relacionamento, mas faz planos para a liberdade. Quatro anos depois, Lee está preso, Catherine vive as consequências da relação destrutiva, quando um telefonema dá outra volta à história. O livro pode ser perturbador para pessoas que tenham passado por situações semelhantes.

No Escuro, de Elizabeth Haynes

R$ 24,90 – Editora Intrínseca