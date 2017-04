1 em cada 10 jovens é vítima de bullying frequente

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), divulgados na última quarta-feira (19) apontam que, no Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. A pesquisa revelou que 17,5% dos alunos brasileiros na faixa dos 15 anos disseram sofrer alguma agressão física ou psicológica, ser alvo de piadas e boatos maldosos, ser excluídos propositalmente pelos colegas, não sendo chamados para festas ou reuniões algumas vezes por mês.

O Pisa avalia a cada três anos o desempenho de alunos de 15 anos nas disciplinas de matemática, ciências e leitura, mas, nesta semana, divulgou dados sobre o bem estar dos estudantes avaliados de maneira detalhada.

Na última edição, de 2015, o Pisa avaliou 72 países e economias. Participaram dessa edição 540 mil estudantes de 15 anos que, por amostragem, representam 29 milhões de alunos de 72 países. São 35 países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 37 economias parceiras, entre elas o Brasil.

No Brasil, 7,8% dos estudantes disseram ser excluídos pelos colegas; 9,3%, ser alvo de piadas; 4,1%, serem ameaçados; 3,2%, empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles e 7,9% são alvo de rumores maldosos. Esses dados colocam o Brasil em 43º colocado no ranking de índice de exposição de bullying -com 53 países.

Apesar de serem alvo de bullying, o levantamento mostrou que os estudantes brasileiros estão acima da média no quesito satisfação com vida: 44,6% dizem que estão muito satisfeitos, enquanto a média dos países da OCDE é 34,1%

No entanto, os estudantes brasileiros são os segundos colocados no quesito ansiedade: 80,8% disseram ficar muito ansiosos mesmo quando estão bem preparados para as provas. Perdendo, apenas, para a Costa Rica.

“Esses resultados sugerem a necessidade de relações mais fortes entre escolas e pais para que os adolescentes tenham o apoio de que necessitam, acadêmica e psicologicamente. Essa aproximação poderia contribuir muito para o bem-estar de todos os alunos”, diz o relatório obtido pelo Huffington Post Brasil.

Pais e professores

Os dados do relatório apontam também caminhos para a manutenção do bem-estar dos estudantes. Com o apoio dos pais e responsáveis, os estudantes têm duas vezes menos chance de se sentir sozinhos na escola e são 3,4 vezes menos propensos a estar insatisfeitos com a vida.

Estudantes que têm pais interessados nas atividades escolares são 2,5 vezes mais propensos a estar entre as notas mais altas da escola e 1,9 vezes a estar muito satisfeitos com a vida.

Consequências do bullying

Segundo Luca Sinesi, diretor da Plan International – ONG responsável pela campanha “Chega de Bullying – Não Fique Calado”–, os jovens que praticam o bullying estão mais propensos a se tornarem adultos com dificuldades para respeitar regras e podem desenvolver dependência em álcool ou em outras substâncias químicas.

Para as vítimas, as agressões também podem prejudicar seu desenvolvimento pessoal. “No caso das vítimas, há um leque enorme de consequências, da queda de rendimento escolar e da dificuldade em fazer amigos ao isolamento, tristeza, depressão, ansiedade e abandono”, explica Sinesi.