Secura vaginal pode ser solucionada com tratamento à laser

O câncer de mama é a variação da doença mais comum e que mata um maior número de mulheres em nível mundial. É o que informa os dados divulgados em outubro de 2016 pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Porém, o que muita gente não sabe é que, mesmo as pacientes que se curam, seguem afetadas pelo tratamento.

A utilização compostos químicos, chamados quimioterápicos, em 60% a 70% dos casos de tumores cancerígenos, pode acarretar complicações para o sistema reprodutivo da mulher. Isso acontece porque os medicamentos da quimioterapia agem nas células que se dividem com maior frequência, e as células reprodutivas fazem parte desse grupo, causando alterações no ovário e no nível hormonal feminino.

Dois dos sintomas mais comuns, nesses casos, são a menopausa precoce e a carência de lubrificação vaginal, ambas, principalmente a última comprometem a qualidade de vida das mulheres, visto que é acompanhada de quadros de sangramento e dor.

Uma pesquisa desenvolvida pela Dra. Fernanda Arêas, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e mestranda na área de ginecologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), têm mudado o quadro das mulheres que sofrem dessa segunda condição. A novidade trata-se da utilização do laser com cristal de Erbium. Ele tem aplicação intravaginal em mulheres que sofrem de secura na região da vagina.

A amplificação dos raios de luz agem aquecendo a região durante a sessão que dura, em média, quinze minutos. “Esse aquecimento é capaz de estimular os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno, que acabam produzindo mais dessa substância, o que dá elasticidade para a vagina. “, explica a médica.

“Outro ponto importante e comprovado com a pesquisa é o aumento da vascularização da área, que provém da formação de novos vasos sanguíneos gerados pelos estímulos do equipamento, melhorando significativamente o turgor e a musculatura”, completa.

O tratamento, que geralmente compreende três sessões com intervalos de um mês entre cada uma, é praticamente indolor e também pode ser feito em mulheres mais velhas que possuem problemas de incontinência urinária. Além disso, mulheres de qualquer faixa etária podem ser submetidas.

“Como o laser é capaz de aumentar a vascularização da região, consequentemente, dá maior sustância para o assoalho pélvico, conjunto de 13 músculos responsável por fazer a sustentação de órgãos como a bexiga”, finaliza Arêas.