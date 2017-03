Salgado integral x tapioca: qual é o mocinho e qual é o vilão?

Relatórios recentes da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde trazem dados alarmantes: mais da metade da população brasileira está com sobrepeso; no mundo, o número de adultos diabéticos quase quadriplicou nos últimos 35 anos.

Entre os grandes culpados por esses resultados está o consumo crescente de alimentos processados e pobres em nutrientes.

“Considerando que alimentação saudável nunca esteve tão em alta, os índices mostram que ainda existe uma grande discrepância entre a maneira como as pessoas estão se alimentando e o que é realmente recomendado quando o objetivo é emagrecer ou comer bem”, afirma o nutrólogo Joffre Nogueira, de São Paulo.

Açúcar, sal e gordura em excesso estão no topo da lista dos malfeitores, assim como conservantes, aditivos químicos, realçadores de sabor e fast foods em geral.

“Além disso, há baixa ingestão de produtos frescos e naturais, que possuem alto poder nutritivo, fibras, vitaminas e minerais, essenciais para o bom funcionamento do organismo”, aponta a nutricionista Michelle Mileto, do Kurotel Spa, em Gramado (RS).

Consultamos especialistas para saber, afinal de contas, quem é mocinho e quem é vilão na guerra pela alimentação saudável: o salgado integral ou a tapioca?

Salgado integral x Tapioca

“A tapioca leva vantagem por ser menos calórica, apresentar menor percentual de gordura e não conter glúten – proteína que pode causar inflamações no organismo”, afirma Nogueira.

Atenção redobrada aos recheios, porém: embutidos, queijos gordos e especialmente ingredientes açucarados (é comum o uso de doce de leite, banana com leite condensado e até Nutella) são a grande armadilha.

Dê preferência às proteínas magras (como frango desfiado e atum) e aos queijos leves. Se puder incluir vegetais, como alface e cenoura, melhor ainda.

No caso dos salgados integrais, também é necessário cuidado com o recheio e, mais ainda, com as opções fritas – prefira os assados. “O salgado integral possui fibras, que ajudam na saciedade”, acrescenta.