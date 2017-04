Mulheres que convivem não menstruam juntas, comprova estudo

Mulheres que convivem muito – seja por morarem juntas ou por serem colegas de trabalho, por exemplo – acabam sincronizando seus ciclos menstruais, certo? Não. Apesar de essa “harmonia menstrual” ser mundialmente difundida em grupos femininos, essa história não passa de um mito. Isso é o que mostra um novo estudo da universidade de Oxford.

Na verdade, a pesquisa feita em parceria com o aplicativo de fertilidade Clue comprovou o contrário: quanto mais as mulheres convivem, maior a chance de menstruarem em dias diferentes.

360 duplas de mulheres que viviam juntas foram analisadas durante três ciclos menstruais cada gerando 1.500 respostas. Esse é o estudo com maior amostras já feito sobre o assunto. No terceiro mês, a menstruação delas aconteceram em datas mais distante uma da outra do que no primeiro.

Como a cientista Marija Vlajic, do aplicativo Clue, explicou ao The Guardian isso de dá por pura matemática. “Essa é a natureza de duas séries matemáticas que continuam se repetindo: as séries irão se divergir à medida que os números crescem.”, disse, “Uma vez a cada seis meses as menstruações irão se sincronizar”. Depois, a tendência é os ciclos se afastarem para depois se aproximarem e, mais uma vez, acontecerem juntos.