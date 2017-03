Manteiga x margarina: qual é o mocinho e qual é o vilão?

Relatórios recentes da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde trazem dados alarmantes: mais da metade da população brasileira está com sobrepeso; no mundo, o número de adultos diabéticos quase quadriplicou nos últimos 35 anos.

Entre os grandes culpados por esses resultados está o consumo crescente de alimentos processados e pobres em nutrientes.

Leia mais: O que eu faço com a minha compulsão alimentar?

“Considerando que alimentação saudável nunca esteve tão em alta, os índices mostram que ainda existe uma grande discrepância entre a maneira como as pessoas estão se alimentando e o que é realmente recomendado quando o objetivo é emagrecer ou comer bem”, afirma o nutrólogo Joffre Nogueira, de São Paulo.

Açúcar, sal e gordura em excesso estão no topo da lista dos malfeitores, assim como conservantes, aditivos químicos, realçadores de sabor e fast foods em geral.

Leia mais: Fome oculta: quando a criança sofre de carência de nutrientes

“Além disso, há baixa ingestão de produtos frescos e naturais, que possuem alto poder nutritivo, fibras, vitaminas e minerais, essenciais para o bom funcionamento do organismo”, aponta a nutricionista Michelle Mileto, do Kurotel Spa, em Gramado (RS).

Consultamos especialistas para saber, afinal de contas, quem é mocinho e quem é vilão na guerra pela alimentação saudável: a manteiga ou a margarina?

Manteiga x Margarina

Produzida artificialmente por meio de óleos vegetais, a margarina ganhou fama de vilã principalmente por conter gordura trans, inimiga do coração e coadjuvante da obesidade.

Hoje, porém, as grandes marcas já eliminaram esse componente do produto. “Ainda assim, para chegar à consistência cremosa, ela passa por um processo químico intenso em que aditivos, realçadores de sabor e branqueadores são adicionados à receita”, diz Alice Amaral, especialista em nutriendocrinologia funcional e gerenciamento do envelhecimento saudável, de Juiz de Fora (MG).

Leia mais: Alergia alimentar é coisa séria: a importância da campanha “Põe no rótulo”

A manteiga, por sua vez, é de origem animal. “Embora contenha gorduras, a concentração da poli-insaturada, considerada boa por diminuir o colesterol ruim e proteger o coração, prevalece”, afirma a nutricionista Michelle Mileto, do Kurotel Spa, em Gramado (RS).

Há, ainda, uma versão preferível: a manteiga ghee. Submetida a um processo de clarificação, ela é livre de lactose e das toxinas presentes no leite.