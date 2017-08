Hérnia de disco representa o principal problema ligado à coluna

Grande parte da população já teve o desprazer de sentir dores nas costas, pelos mais variados motivos. De acordo com Alexandre Fogaça Cristante, ortopedista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e cirurgião de coluna da Clínica Vertebrae, é estimado que 80% das pessoas terão a dor em algum momento de suas vidas. Apenas uma pequena porcentagem, no entanto, diz respeito a algo realmente grave, que precisará de investigação mais aprofundada.

Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a hérnia de disco representa 90% dos problemas ligados à coluna. Caracterizada como uma dor recorrente na região lombar, a hérnia discal, como também é chamada, tem mais de dois milhões de registros por ano somente no Brasil.

A doença é definida como o deslocamento do núcleo gelatinoso de um disco vertebral por uma pequena abertura no invólucro exterior mais rígido. Em alguns casos, a patologia pode ser assintomática, isto é, não apresentar sintomas, o que costuma dificultar o diagnóstico. Em outros, as terminações nervosas próximas ao nervo podem ser comprimidas e ocasionar dores, dormência na região ou até mesmo fraqueza nos braços e pernas.

Leia mais: Por que as dores aumentam nos dias frios? Saiba como se proteger

Para Fogaça, há alguns sinais de alerta que podem significar que o problema na coluna é sério e necessita de tratamento: “Uma dor que começa depois de um trauma ou que está associada a alguma alteração neurológica, como a perda da força ou da sensibilidade. Há casos também em que a dor é muito forte de noite, quando a pessoa está deitada: este é mais um dos sinais de alerta. Crianças e idosos fazem parte do grupo de risco, então a atenção deve ser redobrada.”

O diagnóstico pode ser feito com exames laboratoriais e de imagem, como a ressonância magnética, mas não são todos os casos que demandam cirurgia. Na maioria das vezes, o tratamento é feito com medicamentos e fisioterapia, e só como último recurso a intervenção cirúrgica deve ser considerada, de acordo com a gravidade do deslocamento.

“Um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da patologia discal é o genético”, explica Márcio Ramalho da Cunha, neurocirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna. A idade de maior recorrência da hérnia de disco compreende a faixa etária a partir dos 40 anos.

Prevenção e tratamento

Uma das formas de prevenir o desgaste do disco da coluna é praticando atividades físicas de maneira regular, preferencialmente as que não são de alto impacto. Manter-se num peso adequado, prestar a atenção na postura e evitar esforços radicais também são dicas de prevenção. Para quem possui o problema, uma das técnicas de cirurgia para a coluna elogiada por especialistas da área é a endoscopia terapêutica, que possibilita internação e recuperação mais rápidas e menos dolorosas.

Leia mais: 4 plataformas online para fazer exercícios em casa

O ortopedista Márcio Ramalho é um dos cirurgiões familiarizados com a técnica da endoscopia, surgida há pouco mais de uma década. “Além de ter o mínimo de manipulação cirúrgica dos tecidos envolvidos durante o procedimento, o índice de infecção pós-operatória é praticamente nulo, pois o acesso cirúrgico se restringe a uma incisão de apenas um centímetro, através da qual se insere o endoscópio, possibilitando uma descompressão cirúrgica do segmento lombar com sinais de estreitamento”, conta. “Por se tratar de uma cirurgia minimamente invasiva, é possível uma reabilitação precoce, além de menores taxas de infecção hospitalar, visto que o sangramento é bem inferior quando comparado com outras cirurgias de coluna. Desta forma, o paciente poderá retornar rapidamente às atividades diárias.”

A endoscopia terapêutica não deve ser feita em todos os tipos de hérnia, conforme esclarece Alexandre Fogaça: “A recomendação irá depender muito do nível da hérnia e da localização do disco em si. Por exemplo, se o disco estiver muito desgastado e o fragmento do disco tiver migrado para localizações muito internas, a endoscopia é contraindicada”, esclarece.