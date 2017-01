“Estou curada”, diz menina que teve câncer e comoveu internautas

A youtuber Lorena Reginato, 13 anos, anunciou que está curada do câncer. A garota comoveu a internet no ano passado ao reportar sua luta contra um tumor no cérebro em relatos em vídeos no seu canal, o Careca TV. “Hoje posso dizer: eu estou curada”, escreveu a garota em sua página no Facebook.

“Foi um alívio. Foram quase 2 anos assim e isso foi muito chato. O médico falou que minha saúde estava perfeita e que deu tudo certo”, disse Lorena em entrevista ao G1.

Agora, com o término das sessões de quimioterapia e sem a necessidade de ir ao hospital regularmente, Lorena pretende focar em seu tratamento para voltar a andar e falar sem dificuldades.

Sonhos realizados

A cura foi o segundo sonho realizado de Lorena. Em março de 2016, a garota de Jaú (SP) gravou seu primeiro vídeo para o canal Careca TV – outro desejo que nutria.

No vídeo de abertura do canal, Lorena explicou que pretendia levar conteúdo sobre gameplays e, ao mesmo tempo, tecer os comentários necessários sobre sua condição física. Atualmente, são mais de 3 milhões de inscritos na plataforma.