Dicas para recuperar energias e voltar à rotina após o Carnaval

Voltar ao ritmo normal de trabalho e correria depois de um feriado prolongado já não é tarefa fácil. Agora, fazer isso logo após o Carnaval, principalmente para aqueles que exageraram nas bebidas alcoólicas, na atividade física e nas refeições carregadas de alimentos gordurosos, parece algo impossível.

Muitos já sabem que ficar em repouso, para tentar recuperar as horas perdidas de sono, e hidratar o corpo são as medidas mais importantes para se recuperar. Porém, para outros também é necessária uma dose extra de energia. Separamos algumas dicas para ajudar seu corpo – e até mesmo sua mente – a retomar as atividades do dia a dia com mais força.

ALIMENTAÇÃO

Como o organismo perde muitos nutrientes importantes e costuma ficar mais sensível, é recomendável optar por alimentos mais leves e ricos em fibras, vitaminas e sais minerais. Para desintoxicar o corpo e resgatar seu vigor, frutas, legumes e verduras – como melancia, abacaxi, laranja, brócolis, cenoura, couve e agrião – são ótimas pedidas.

HIDRATAÇÃO

Além de muita água, água de coco e sucos naturais são importantes para hidratar o corpo que perdeu muito líquido por conta do álcool e/ou do suor excessivo. A desidratação causa mal-estar e faz com que o desânimo tome conta, até mesmo na realização das atividades mais simples. Por isso, aqui vão algumas receitas de sucos fáceis e rápidos de fazer para evitar a fadiga – e, por que não, combater a ressaca.

SUCO REVIGORANTE*

Ingredientes

1 litro de suco de uva

200 ml de suco de limão

4 unidades de banana nanica

300 g de polpa de açaí

100 g de aveia

Mel a gosto

Modo de Preparo

Junte todos os ingredientes e bata no liquidificador até ficar homogêneo.

SUCO ENERGIZANTE*

Ingredientes

700 g de beterraba crua

100 g de goji berry

300 g de morango

1 litro de água de coco

300 ml de suco de laranja

Modo de Preparo

Junte todos os ingredientes e bata no liquidificador até ficar homogêneo. Coar, se preferir.

SUCO DETOX*

Ingredientes

500 g de abacaxi

1 limão (suco)

3 cenouras

2 talos de salsão

20 g de gengibre

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes, bata no liquidificador até ficar homogêneo e coe.

CUIDADO COM O CORPO

Boas alternativas para relaxar e cuidar do corpo exaurido pela folia, além de longas horas de sono e descanso, são as massagens. Reflexologia, que trabalha somente os pés; Shiatsu, que passa por mais de 60 pontos do corpo; e Pedras quentes, na qual são colocadas, após a massagem, pedras aquecidas em pontos estratégicos do corpo; são alguns exemplos pontuais.

*Receitas desenvolvidas pelo chef Rodrigo Mezadri, do hotel Hilton São Paulo Morumbi, em São Paulo, em parceria com a nutricionista Thaisa Galvão e pesquisadas no site da revista Boa Forma