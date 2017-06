Crianças que não tomam leite de vaca são menores, dizem estudos

Amêndoas, soja, aveia, cabra… Opções não faltam para quem não quer – ou não pode – consumir leite de vaca. Um estudo recente, publicado pelo American Journal of Clinical Nutrition (um periódico americano de nutrição clínica), porém, trouxe más notícias para os pais que não incluem leite de vaca na dieta dos pequenos.

De acordo com os pesquisadores do St. Michael’s Hospital, no Canadá, crianças que não tomam leite de vaca – e bebem leite vegetal ou leite de outro animal em substituição – são menores do que crianças que consomem a bebida. Foram avaliados 5.034 meninos e meninas entre 2 e 6 anos de idade.

Para cada dose diária (um copo) de leite vegetal ou de outro animal que não fosse a vaca, a criança era 0,4 centímetros menor do que a média para sua idade. A preocupação é com o desenvolvimento da criançada, já que aos 3 anos de idade a diferença entre o tamanho dos voluntários era de 1.5 centímetros.

Ainda não se sabe porque consumir ou não leite de vaca influencia tanto a altura dos pequenos, mas os médicos suspeitam que o fato dos valores nutricionais das bebidas não serem equivalentes esteja prejudicando o consumo de nutrientes nas quantidade corretas. “O valor nutricional do leite de vaca é regulamentado nos Estados Unidos e no Canadá mas o teor de nutrientes nos outros leites não é”, disse Jonathon Maguire, médico que participou do estudo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, 2 copos de leite de vaca contém 16 gramas de proteína, o que representa 100% da quantidade de proteína recomendada para uma criança de três anos. Dois copos de leite de amêndoas contém 4 gramas de proteína, apenas 25% da quantidade recomendada.

