Como manter a dieta na casa de amigos ou restaurantes?

Acontece com muita gente: basta receber um convite para almoçar ou jantar na casa de amigos ou em restaurantes para querer deixar a dieta de lado. Momentos assim funcionam como verdadeiras provações para testar sua capacidade de superação ou exercitar o autocontrole e especialmente, a confiança.

A autossabotagem pode levar até a sensações de culpa, depressão e fragilidade. “Manter-se dentro daquilo que se propôs trará uma sensação de êxito e vontade de continuar. Assim, não recomendamos que se evitem festividades, apenas que se vá com maior atenção e presença. Isto significa não colocar a mente no modo-automático, mas pensar e sentir sobre o que se está fazendo”, afirma Luís Carlos Silveira, médico nutrólogo e fundador do Kurotel Centro Médico de Longevidade, em Gramado. Portanto, se o convite for aceito com esse pensamento, você terá meio caminho andado em termos de sucesso na dieta.

Confira as dicas e recomendações práticas do Dr. Luís Carlos Silveira para não fugir da dieta:

– Faça um lanche antes de sair de casa, contendo boa quantidade de fibras, como saladas de folhas ou de frutas. “Se você costuma ter grande desejo de doces, uma recomendação é comer uma barrinha pequena de chocolate 80%, que não estimulará a vontade de comer doces sem parar e trará outros benefícios neuroquímicos”, indica o médico. Se preferir, você pode deixá-la dentro do carro para a volta para a casa.

– Evite o couvert, que são grandes sabotadores dos objetivos. “As pessoas acabam ingerindo grande quantidade sem perceber, além de abrirem o apetite”, conta o especialista. Um estudo mostrou que o desejo por comer comidas calóricas nas refeições principais é maior quando se ingere comidas mais calóricas nos couverts (como manteigas e queijos gordurosos), se comparado à quando começamos a refeição com comidas menos gordurosas.

– Verifique se há salada como opção e sempre comece por ela antes do prato principal e separadamente. Espere alguns minutos entre a salada e o prato principal para haver tempo dos hormônios relacionados à saciedade agirem, já que eles são ativados cerca de 20 minutos após as primeiras mastigações.

– Sirva-se de uma quantidade 25% menor do que normalmente desejaria se servir.

– Busque os alimentos de valor calórico mais baixo.

– Evite a sobremesa, já que a natureza do açúcar – em razão de neuroreceptores que atuam no sistema de recompensa – acabam ativando o desejo por comer mais. Se tiver grande desejo, veja se há alguma opção de fruta como sobremesa.

– Evite tomar líquidos com a refeição para poder mastigar melhor e comer mais devagar. Se optar por bebidas alcoólicas, beba com calma e procure não passar de uma dose (taça). Neste caso, intercale com um copo de água.

