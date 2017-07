Chupeta tecnológica identifica febre e problemas de hidratação

Já pensou se você não precisasse conferir recorrentemente a temperatura corporal do seu bebê para saber se ele está bem? Graças ao projeto brasileiro Bubu Digital, isso está perto de se tornar realidade. A proposta é, por meio do uso de sensores em uma chupeta, identificar eventuais problemas de saúde de uma criança logo no estágio inicial.

O produto foi desenvolvido por estudantes de engenharia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e acaba de chegar à final do concurso Imagine Cup, da Microsoft, que premia ideias inovadoras e de grande impacto.

Por meio de um aplicativo, a chupeta se conecta a smartphones e tablets para enviar os dados captados referentes a temperatura e humidade do bebê. Ele compreende qualquer mudança corporal que possa sinalizar febre, hipotermia ou desidratação e envia aviso aos responsáveis pela criança.

Caso vença o Imagine Cup, o Bubu Digital terá um investimento de 100 mil dólares, além de seus responsáveis receberem mentoria com Satya Nadella, CEO da Microsoft, mais 120 mil dólares para serem gastos dentro da plataforma de nuvem Azure e uma viagem paga para a edição 2018 da conferência Build, para desenvolvedores, informa a Exame.com.

