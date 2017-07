5 chás caseiros milagrosos para tomar neste inverno

O inverno chegou de vez e, com ele, o friozinho. Muitos amam, outros detestam, é verdade. O consenso, no entanto, é que um chá quentinho cai muito bem nessa época do ano. A convite de CLAUDIA, a nutricionista Haline Dalsgaard, idealizadora da plataforma online “Saúde no prato”, indica 5 receitinhas práticas de chás caseiros com várias propriedades benéficas para a sua saúde e beleza. Confira:

1. Chá de Camomila e Laranja

Ingredientes:

700 ml de água;

1 laranja descascada em pedaços;

2 sachês de camomila.

Modo de preparo:

Primeiramente, ferva a água e adicione as laranjas e depois os sachês. Aguarde até que ferva por aproximadamente 2 minutos, espere esfriar um pouco e sirva.

Benefícios:

A camomila é um calmante natural, então este chá é ideal para tomar antes de dormir. A laranja traz a vitamina C (ácido ascórbico) que possui propriedades antioxidantes, atua na melhora da imunidade e ajuda a combater o stress.

2. Chá de gengibre com hortelã

Ingredientes:

4 colheres de gengibre macerado

1 limão

½ pau de canela

3 folhas de hortelã

700 ml de água

Modo de preparo:

Coloque a água para ferver, adicione o gengibe, a canela e adicione a metade do limão com a casca. Aguarde de 5 a 10 minutos e adicione as folhas de hortelã. Desligue o fogo. Esprema a outra metade do limão e mantenha a tampa da panela. Espere esfriar um pouco e sirva.

Benefícios:

É um chá energético, pois o gengibre ativa o metabolismo. Possui propriedades anti-inflamatórias, além de prevenir a gripe e doenças respiratórias. Aumenta a imunidade, excelente para o inverno.

3. Chá de erva-cidreira e limão

Ingredientes:

2 xícaras de chá de água

1 laranja

1 colher de chá de mel

Suco de ½ limão

Pedaços de erva cidreira

Modo de preparo:

Ferva 2 xícaras de água e a erva-cidreira com o suco da laranja e limão juntamente com suas castas. Por fim, coloque mel a gosto.

Benefícios:

Ideal para ser tomado após refeições por se tratar de um chá digestivo. Promove o bem estar e alivia cólicas e dores de cabeça.

4. Chá de hibisco com gengibre

Ingredientes:

2 colheres de sopa de flor de hibisco seca

2 colheres de sopa de gengibre ralado

700 ml de água

Modo de preparo:

Ferva a água e adicione o gengibre. Tampe por 5 minutos. Depois, apague o fodo e adicione o hibisco. Mantenha a panela tampada por mais 5 minutos, coe e sirva.

Benefícios:

É um chá diurético, combate a retenção de líquidos além de auxiliar no emagrecimento.

5. Chá de anis estrelado com gengibre, gojiberry e tomilho

Ingredientes:

5 unidades de anis estrelado

1 pedaço de gengibre

1 punhado de gojiberry

1 colher de chá de tomilho

700ml de água

Modo de preparo:

Ferva a água, adicione o anis estrelado e o gengibre. Tampe por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o gojiberry e o tomilho, mantenha a panela tampada por 5 minutos e está pronto!

Benefícios:

O gojiberry é uma fonte riquíssima de vitamina C, possui efeito anti-oxidante, além de ser rico também em vitaminas do complexo B que ajudam no funcionamento do sistema nervoso, cardíaco e muscular. O chá também possui propriedades digestivas, anti-inflamatórias e previne a gripe.