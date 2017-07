10 canais do Youtube com aulas de dança para se exercitar em casa

Exercícios físicos são ótimos aliados para quem busca ter o organismo saudável. E a dança é uma atividade que une movimentos ritmados do corpo com diversão – o que é excelente para quem não curte práticas monótonas que podem levar à pausa momentânea ou definitiva da ginástica.

Mas não é todo mundo que dispõe de tempo para frequentar academias ou salões de dança durante a correria da semana.

Por isso, selecionamos dez canais do YouTube que reúnem os melhores conteúdos voltados para a dança, com coreografias que podem ser feita na sala de casa.

1. FitDance

O canal FitDance pertence a empresa homônima que apresenta a dança como arte e atividade física por meio de seus instrutores espalhados pelo Brasil .

2. Camila Carmona

Liderado pela professora Camila Carmona, a companhia e o canal que levam o nome da profissional apresentam coreografias e vídeo-aulas com os passos das músicas que estão bombando na atualidade.

3. Daniel Saboya

O canal do professor Daniel Saboya alia a dança fitness à batida do que é tendência no cenário musical mundial e brasileiro. Assim, é possível se exercitar ao som de hits do funk, do sertanejo, do hip hop, do reggaeton, do axé music e de outros gêneros.

5. Mete Dança

Outra companhia de dança que alimenta seu canal com coreografias baseadas no que há de novo no mundo da música brasileira é a Mete Dança. Ótimo para quem quer se exercitar e ficar antenado nas novidades.

6. Dance Fitness with Jessica

A norte-americana Jessica Bass ensina em seu canal a mexer todos os músculos do corpo ao som de sucessos dos anos 1990 e também de canções que agitam as festas de hoje em dia.

7. Mandy Jiroux

Apesar das instruções serem narradas em inglês, vale acompanhar o canal da DJ e dançarina Mandy Jiroux porque ela ensina bem devagarinho suas coreografias – o que torna seus passos bem fáceis de acompanhar.

8. TV Boa Forma

Uma das plataformas de BOA FORMA para conteúdo fitness é seu canal no YouTube. Nele é possível aprender a dançar a música Despacito, de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee.

9. André Oliveira Official

Embora o canal do instrutor André Oliveira não seja inteiramente voltado para a dança, há conteúdos interessantes que estimulam a prática.

Neste vídeo de mais de 15 minutos, por exemplo, ele ensina a alongar e fortalecer a musculatura do corpo por meio dos movimentos do corpo, além de aprimorar o condicionamento físico.

10. Lorena Improta

Entre um vídeo e outro sobre sua vida, a bailarina do Faustão Lorena Improta ensina seus passos favoritos para arrasar na pista e manter o corpo em forma.

