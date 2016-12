As 4 principais coisas que aprendi com a corrida

É possível praticar atividade física e viver de forma mais saudável mesmo no agito do dia a dia? Para provar que sim, eu aceitei o desafio da Mizuno e participei do #ProjetoCorrida. Foram cinco meses que passaram voando, mas que mudaram muitas coisas na minha vida. Abaixo, listo as principais lições que aprendi com esse desafio:

1. Ninguém nasce pronto

“Relaxe o tronco, fixe o olhar e saia correndo”. Parece simples, mas não é! Para começar a correr, além de precisar de um par de tênis, é importante procurar orientação e ter muita determinação. O treinamento deve ser uma progressão gradativa. Você só conseguirá conquistar os novos quilômetros sem perder o pique, se também exercitar a paciência e controlar a ansiedade.

2. É preciso ter foco e meta

Seguir uma planilha de treinos focada em um objetivo final, como uma prova de 5K, super me ajudou a sentir motivada. Eu entendi, inclusive, que cada treino podia ter uma meta diferente: sentir-se menos cansada, correr por mais tempo ou atingir uma velocidade “x”. Entendi também quais são os meus limites e aprendi que os meus objetivos jamais devem exigir mais do que eu posso concretizar.

3. O exercício deve fazer parte do seu dia a dia

Conquistar um hábito novo não é uma tarefa fácil. É necessário estabelecer uma rotina. Do contrário, você desiste fácil. Foi aí que, talvez, eu falhei algumas vezes. Não fui tão rígida com a programação do Projeto Corrida e usei pequenos incidentes como motivo para parar de correr: “está chovendo”, “estou cansada”, “vou trabalhar até tarde”… Foram inúmeras as desculpas. Sei que sinto muito mais prazer em sair para correr em um dia livre, como em um final de semana, do que quando vou ao treino com o pessoal da Run&Fun. Mas, para bater as metas, você precisa treinar com frequência.

4. Você precisa se apaixonar pelo esporte

É fato: corredores iniciantes vão deixar de correr se não estiverem se divertindo. Entendi que você tem que sair para correr porque gosta e se isso te dá prazer. Se já é difícil manter a disciplina e fazer com regularidade gostando, imagine sem gostar.

Muita gente tem o hábito de fazer aquelas famosas listinhas de resoluções na virada do ano, sabe? Eu adoro isso! Viajar, perder peso, conhecer gente nova, desestressar, cuidar da saúde… Se puder dar um conselho às leitoras de CLAUDIA que ajudaria a conquistar tudo isso em 2016 de uma vez só, diria: tente começar a correr! Espero que você, assim como eu, se apaixone pelo esporte!

Clique aqui e veja como foi o #ProjetoCorrida