Lotes de anticoncepcional da Bayer têm vendas suspensas pela Anvisa

De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e uso de 13 lotes do anticoncepcional Gynera, produzido pelo grupo farmacêutico Bayer.

Um comunicado de recolhimento voluntário foi apresentado pela própria fabricante após resultados insatisfatórios em estudos para o medicamento. A decisão da Anvisa foi tomada a partir dele. A resolução está em vigor a partir desta segunda-feira e exige que a Bayer recolha do mercado o estoque desses lotes.