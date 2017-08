Recentemente, a atriz americana Angelina Jolie confessou, em entrevista concedida ao periódico Vanity Fair, que em 2016 recebeu o diagnóstico de paralisia de Bell. A paralisia é uma fraqueza que acomete parte do rosto e faz com que o paciente fique incapaz de piscar o olho — seja o direito ou o esquerdo —, mover parte da boca tanto para falar quanto para sorrir, e franzir a testa.

O infectologista e clínico-geral da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Dr. Paulo Olzon, explica que a doença se deve a uma inflamação de um nervo da face: “A doença também é conhecida como paralisia facial periférica. A musculatura do rosto fica rígida devido a uma inflamação do nervo do rosto, presente na porção facial que vai desde o centro do rosto até a região das orelhas. Ela pode estar relacionada ao vírus da herpes simples, que já está presente no organismo, mas é reativado pela baixa imunidade.”

Diagnóstico

A maioria das pessoas que apresentam a paralisia de Bell se preocupa devido à semelhança dos sintomas com os de um acidente vascular cerebral (AVC). É importante frisar que, diferentemente do AVC, a condição não causa danos ao sistema neurológico do paciente. O diagnóstico pode ser confirmado através de um exame de eletromiografia.

“Devido a falta de sensibilidade, o indivíduo geralmente apresenta dificuldade para mastigar. O problema é principalmente estético e extremamente comum, e pode estar relacionado a fatores emocionais. Em alguns casos, a paralisia pode demorar até seis meses para regredir”, explica Dr. Paulo.

Tratamento

Além da assimetria do rosto, alguns pacientes revelam sofrer uma discreta dor. De acordo com um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% dos brasileiros já contraíram o vírus da herpes, que permanece em estado latente até ser “ativado” por condições imunológicas desfavoráveis.

Há várias formas de tratamento recomendadas por especialistas. “Geralmente utilizamos corticóides injetáveis para controlar a inflamação e vitamina B12, além da medicação antiviral. Em alguns casos, também pode ser recomendado que o paciente seja submetido a sessões de fisioterapia ou de acupuntura para estimular as terminações nervosas do rosto”, finaliza Olzon.