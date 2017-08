Amamentação e câncer de mama: saiba qual ligação há entre eles

Agosto é considerado o mês de conscientização sobre o aleitamento materno e, desde 1992, é comemorado no dia 1º o Dia Mundial da Amamentação. O objetivo é incentivar o aleitamento materno e a criação de bancos de leite para melhorar a qualidade de vida de crianças ao redor do mundo.

Para comemorar a data, nada melhor do que uma boa notícia. O Instituto Americano de Pesquisa sobre Câncer (AICR, na sigla em inglês) divulgou uma nota que revela que amamentar pode ajudar na prevenção de câncer de mama na mãe e de outros tipos também no bebê.

O texto não especifica quais são as possíveis razões para tal benefício, mas especialistas do AICR suspeitam de algumas.

A primeira delas é que, durante os meses de amamentação, as mamães não passam por alterações hormonais, nem menstruam. Por isso, não ficam expostas a hormônios que podem causar o câncer de mama, como o estrogênio. Além disso, o processo natural de roteamento dos tecidos da pele após a lactação pode ajudar a reduzir as células danificadas e a gerar novas.

Os bebês também podem ser beneficiados porque aqueles que foram amamentados tendem a pesar menos ao longo da vida, o que diminui as chances de desenvolverem condições, como a obesidade, que podem desencadear diferentes tipos de câncer.

Outro fator bem influente é o tempo que as novas mães amamentam os filhos. A cada cinco meses de amamentação, o risco da mãe desenvolver câncer de mama diminui em 2%.

Vale ressaltar que, conhecendo esse cenário, aumenta a importância do tempo que as mães passam com os pequenos após darem à luz. Por isso, o apoio concedido a elas – como maiores períodos de licença-maternidade, horários flexíveis de trabalho e até mesmo salas para que elas possam alimentar os bebês – precisa ser mais intenso.