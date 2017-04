Açaí é benéfico para a cabeça

Não é novidade que o açaí, fruto paraense que ganhou muita popularidade por todo Brasil, traz vários benefícios à saúde quando consumido de maneira adequada e moderada. Auxiliar na diminuição do nível de colesterol ruim (LDL) e regulação do bom (HDL), ter grande potencial antioxidante e possuir componentes que agem contra o envelhecimento das células, são apenas alguns deles.

Agora, o açaí pode ganhar mais um item para sua lista de benefícios: pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Universidade de Toronto, no Canadá, testam a possibilidade de melhora no quadro de transtorno bipolar.

Leia mais: 5 alimentos saudáveis que combatem o estresse

Segundo a revista Saúde, em laboratório, o extrato do fruto reverteu uma disfunção nas mitocôndrias, produtoras de energia para as células que, no transtorno bipolar, acabam liberando perigosos radicais livres. “Além disso, houve redução na inflamação”, relata Alencar Kolinski Machado, biomédico e um dos brasileiros envolvidos no projeto, na matéria. “Sabemos que indivíduos bipolares têm uma ativação inflamatória crônica”, completa ele.

Ainda segundo Machado, há possibilidade de o consumo do fruto – e não apenas do extrato – já trazer benefícios. De acordo com um estudo, tomar 120 mililitros do suco por dia proporciona um efeito anti-inflamatório capaz de amenizar a dor. Também é possível provocar o mesmo efeito com um açaí na tigela, o qual contém a polpa do fruto. A única ressalva é a escolha dos acompanhamentos: prefiro frutas e pouco mel e granola em vez de xarope de guaraná e leite condensado.