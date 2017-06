4 plataformas online para fazer exercícios em casa

“Você precisa fazer exercício físico” é uma frase muito dita. Seja por nós mesmas quando nos olhamos no espelho e sentimos que não estamos na nossa melhor forma, ou pelos médicos ao descobrirem que a correria do dia a dia nos faz pensar que não há tempo para cuidarmos mais do nosso corpo.

Ainda assim, sempre encontramos problemas para sair de casa e fazer algo pela nossa saúde: seja por conta da falta de dinheiro para investir nas mensalidades de academias, por conta da vergonha de fazer exercícios na frente de outras pessoas ou até mesmo por pura preguiça. No entanto, com a evolução dos aplicativos e do universo digital, há cada vez mais possibilidades.

a educadora física e personal trainer Natália Torezan concorda: “Todos sabemos da importância da atividade física para nosso bem estar e saúde e também para o equilíbrio entre nosso corpo e mente. O que muitos não sabem, porém, é que fazer exercício físico não é sinônimo exclusivamente de ir à academia. Existem diversas opções e treinar em casa com ajuda de profissionais online é uma ótima alternativa. Seu corpo é seu templo, então, cuide dele como um todo”.

Assim, que tal deixar o corpo mole de lado e, com disciplina e vontade, apostar nos aplicativos que selecionamos a seguir?

BTFIT

O BTFIT é uma plataforma desenvolvida pela Bodytech Company que oferece aulas coletivas gratuitas todos os dias. A iniciativa da gigante fitness busca usar a tecnologia em favor das pessoas, fazendo com que elas pratiquem exercício respeitando seus limites e condicionamento físico e independentemente de possuir equipamentos à disposição. Presente tanto na versão web quanto em aplicativos para celulares e tablets, ele tem um design bem moderno e intuitivo, sendo supersimples de usar.

O conteúdo gratuito é reformulado todos os dias. Ele vai desde aulas de dança a treinos de abdominal. No entanto, se você quiser algo mais específico e pensado para você, seus objetivos e limitações, é preciso pagar. São dois planos disponíveis: o mensal, que custa quase 8 dólares (cerca de 32 reais), e o anual, no valor de quase 40 dólares (cerca de 160 reais). As vantagens são poder assistir aulas offline, ter treinos personalizados, um acompanhamento da sua evolução e acesso ilimitado. Se quiser testar esse plano premium, você ganha sete dias grátis.

SWORKIT

Mais parecido com um treino em circuito, o Sworkit é uma plataforma disponível também na versão web e para download em celulares e tablets. Dentre as opções de exercícios, estão os de força, os aeróbicos, yoga e alongamento. É possível também encontrar algumas sequências, as quais mesclam diversos tipos de exercícios de acordo com as suas vontades. Além disso, é possível ver uma pequena animação, na qual as personagens ensinam a executar os movimentos corretamente.

Grande parte do conteúdo está disponível gratuitamente, porém, para ter acesso a tudo que o Sworkit oferece, é preciso assinar o plano mensal (que custa quase 8 dólares) ou o anual (quase 60 dólares). No plano premium, o usuário não se preocupará com as propagandas que aparecem no meio dos exercícios, terá planos de exercício guiados, fará treinos mais focalizados e poderá até conversar por meio de um chato com um personal trainer.

QUEIMA DIÁRIA

O Queima Diária é a maior plataforma online de exercícios do Brasil e tem como objetivo principal ser não só uma academia em casa, como também um lugar onde as pessoas podem buscar informações e exercícios para ter uma vida mais saudável de forma prática. Na versão web e nos aplicativos para celulares e tablets, você encontra diversos programas voltados para todas as idades e níveis de condicionamento físico e guias nutricionais para aliar a boa alimentação a uma rotina de treinos. As aulas não passam dos 30 minutos por serem intensas e para se encaixarem mais facilmente na rotina acelerada dos usuários.

Diferentemente dos outros aplicativos aqui citados, ele não possui conteúdo gratuito, mas tem 10 programas que podem ser adquiridos individualmente nos respectivos sites. Alguns deles são o Mamãe Sarada (cerca de 350 reais para 2 meses de acesso), que é focado em auxiliar mães que querem voltar ao corpo que tinham antes da gravidez – com a promessa de que 14 minutos por dia são suficientes para essa tarefa; o Desafio Yoga (228 reais para 3 meses de acesso), bom para deixar o corpo forte e a mente equilibrada, com aulas diárias de até 20 minutos; e o Missão Fitness (228 reais para 2 meses de acesso), que tem como objetivo definir o corpo com exercícios de apenas 15 minutos por dia.

EXERCÍCIO EM CASA

Exercício em Casa é uma plataforma que dá acesso a aulas completas de diversas modalidades, dentre elas, pilates, yoga, treinamento funcional e alongamento. Disponível nas versões web e em aplicativos para o celulares e tablets, ela tem como objetivo fazer a prática de exercícios se tornar algo muito mais prazeroso e simples, sobretudo por ser via internet.

Há algumas vídeo-aulas gratuitas no YouTube, porém, se você procura um treino mais intenso e especial, há dois planos pagos para escolher. O CARDIOMIX é ótimo para quem procura perder peso e medidas porque tem exercícios focados na queima mais rápida de gordura. Já o MUSCLE UP é para quem busca tonificar os músculos, mas usando o peso do próprio corpo. Ambos possuem rotinas de treino orientadas e específicas, dicas de nutrição com receitas saudáveis e custam 29,90 reais por mês.

