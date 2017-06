WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones

Um em cada dez usuários do WhatsApp é brasileiro, é o que mostra números divulgados no fim de maio. São 120 milhões de pessoas em atividade atualmente no aplicativo de troca de mensagens, mas esse número pode ter uma leve redução. No final deste mês, ele deixará de funcionar em alguns modelos de smartphone. O anúncio havia sido feito no ano passado, mas foi prorrogado para este semestre, como reporta Exame.

São modelos bem antigos de Android, Windows Phone e iPhone, que provavelmente são pouco utilizados atualmente. Saiba se seu aparelho faz parte dessa seleção:

BlackBerry OS e BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 e Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6

“Por mais que estes aparelhos celulares tenham feito uma importante parte em nossa história, eles não possuem a capacidade ideal para que possamos expandir os recursos de nosso aplicativo no futuro.”, informa a equipe do WhatsApp em ?, “Foi uma decisão difícil, mas a correta com o objetivo de dar às pessoas melhores maneiras de se manter em contato com amigos, familiares e pessoas amadas usando o WhatsApp.”

