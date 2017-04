Viola Davis é ícone de 2017 da revista Time; veja outras mulheres

A revista norte-americana Time lança anualmente sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo naquele ano. Em 2017, felizmente, várias mulheres inspiradoras foram nomeadas em todas as categorias. A atriz vencedora do Oscar Viola Davis foi destacada como um dos ícones – a convidada para escrever sua homenagem foi a também vencedora do Oscar Meryl Streep. A pesquisadora Celina Turchi, líder de grupo de estudos sobre zika, é a única brasileira citada.

A lista não se propõe a apontar responsáveis por feitos louváveis, mas os personagens mais impactantes, nomeando figuras muitas vezes controversas, como o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Para dar conta dos mais influentes em diversos segmentos, há nomes divididos em cinco categorias.

Também são citadas: A atriz Emma Stone (La La Land),l com perfil escrito por Brie Larson; Demi Lovato, pelo discurso de superação da depressão; a diretora Ava DuVernay, única negra indicada ao Globo de Ouro de melhor direção por Selma; a modelo Ashley Graham, que luta contra o padrão de beleza e a ginasta norte-americana Simone Biles, que ganhou cinco medalhas olímpicas com apenas 18 anos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, aparece entre as lideranças, assim como Yuriko Koike, primeira governadora da história de Tóquio. Melinda Gates, que toca a Fundação Bill e Melinda Gates, foi homenageada por Sheryl Sandberg, COO do Facebook.

Mulheres menos conhecidas, mas com contribuições sociais, também foram lembradas, caso das organizadoras da Marcha das Mulheres nos Estados Unidos: Tamika Mallory, Bob Bland, Carmen Perez e Linda Sarsour.

Em outros anos, mais brasileiras figuraram a seleção. A presidente Dilma Rousseff foi mencionada em 2011 e 2012; assim como Graça Foster, presidente da Petrobrás, também lembrada em 2012.

