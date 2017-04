Após ser indiciado, Victor Chaves se defende em vídeo

Na manhã desta terça-feira (04). o cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Leo, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por contravenção penal após laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio. Agora, no início da tarde, ele publicou um vídeo em seu perfil do Instagram no qual dá a sua versão dos fatos.

“Vim esclarecer uma coisa da qual surgiram e surgem incontáveis boatos”, diz Victor na abertura do vídeo. “Fui indiciado legamente por vias de fato, contravenção. Ou seja, eu não machuquei ninguém”, prossegue.

Segundo ele, sua atitude foi um ato de desespero para “conter uma pessoa que estava completamente fora de si de pegar uma criança de um ano”. De acordo com a VEJA, as imagens da câmera de segurança do prédio do casal mostram Victor empurrando Poliana.

Veja o vídeo: