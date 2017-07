Vídeo mostra padre estuprando menina de 14 anos em Minas Gerais

Um padre, de cerca de 60 anos de idade, da cidade de Arceburgo, em Minas Gerais, está sendo investigado após divulgação de um vídeo em que aparece abusando sexualmente de uma adolescente de 14 anos. O estupro registrado aconteceu no quarto dele, dentro da casa paroquial. Segundo a delegada Renata Mattoso Libório informou ao G1, os abusos acontecem há mais de um ano.

A investigação teve início após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre um vídeo que circula nas redes sociais com imagens do estupro. Nele, a adolescente, que atuava como coroinha na igreja onde ele é paróco, aparece sem blusa, enquanto o padre a beija na boca deitado em cima dela.

Pela lei Nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, é considerado estupro “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.

O registro foi feito pela própria menina, após ser aconselhada por dois amigos com quem desabafou. “Ela está bem nervosa, se sentiu culpada, achou que ia ser presa, me abraçou, chorou”, conta a delegada.

“Esse vídeo foi na casa paroquial, no quarto dele, pelo que a gente está apurando. Nós vamos fazer perícia criminal para ver se as imagens realmente condizem com o quarto dele. E ela relata agora que também aconteceu na casa dela outras vezes”, completa Libório.