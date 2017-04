Cantor Victor Chaves é indiciado pela Polícia Civil de MG

A conclusão do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre a denúncia ao cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Leo, por agressão feita pela esposa dele, Poliana Chaves, 29 anos, foi divulgada nesta terça-feira (04). O cantor de 41 anos foi indiciado por agressão à mulher grávida.

“A Polícia Civil, diante das provas coletadas, concluiu pelo indiciamento de Vitor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima“, informou a PCMG em nota oficial.

Segundo o G1, a investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte. No dia 13 de março, o exame de corpo delito deu negativo para lesão corporal. No entanto, a delegada não descartou a possibilidade de agressão sem deixar marcas e aguardava a perícia das imagens do circuito de segurança do prédio do casal para concluir o inquérito. A PCMG não deu detalhes sobre o laudo. VEJA teve acesso às imagens da câmera de segurança e revela que as imagens mostram Victor empurrando Poliana. Leia mais: Victor é afastado do The Voice Kids após denúncia de agressão