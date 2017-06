‘Nos vestimos de homem para nos darem valor’, protestam jogadoras

Com barba e bigode pintados no rosto e segurando cartazes que diziam: “nos vestimos de homem para que nos deem valor”. Foi assim que as jogadoras do time de futebol feminino Club Sportivo San Lorenzo, do Paraguai, entraram em campo no último final de semana.

O protesto foi dirigido a direção do clube, acusada de não repassar a verba da Federação de Futebol do Paraguai destinada à equipe feminina. Segundo declarações da capitã do time principal Johana Benítez ao jornal La Nación, as categorias femininas estão sem infraestrutura para treinar, sem campo para jogar e sem assistência quando se machucam. Elas decidiram, então, se vestir como homens, já que eles têm toda a atenção dos responsáveis do clube.

De acordo com informações do portal Dibradoras, a Coordenadoria de Futebol Feminino da APF distruibui 15 milhões de guaranis (equivalente a R$ 9 mil) a cada clube para ajudar com custos dos torneios femininos. Mas, desse valor, o departamento de futebol feminino do San Lorenzo recebeu apenas 2 milhões de guaranis.

Prestação de contas

O San Lorenzo, por outro lado, emitiu um comunicado em que garante que “as equipes femininas jamais foram objeto de discriminação de qualquer parte da Comissão Diretora”. Os dirigentes do clube dizem que a responsabilidade da falta de repasse é da coordenação do departamento de futebol feminino, que ainda não prestou contas à direção.

Enquanto a direção do San Lorenzo parece não conseguir se entender, as atletas sofrem com o descaso dentro do próprio clube.