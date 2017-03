Um dos pioneiros do rock, Chuck Berry morre aos 90 anos

O cantor, compositor e guitarrista Chuck Berry, um dos pioneiros do rock and roll, morreu neste sábado (18) aos 90 anos. Ele foi encontrado pela polícia já sem vida após um chamado em sua casa no condado de St Louis, no estado norte-americano do Missouri. A causa da morte ainda é investigada.

Berry foi o quarto de seis filhos de um empreiteiro e de uma diretora de escola. Tinha uma carreira que já durava sete décadas, sendo uma das últimas lendas do rock vivas até então. Em 2016, anunciou que lançaria novo disco este ano.

Berry foi agraciado com um Grammy pelo conjunto de sua obra em 1984 e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 1986. Ele é autor de clássicos com “Johnny B. Good” e “Sweet little sexteen”. A revista Rolling Stone já o considerou o quinto maior músico de todos os tempos e o sétimo melhor guitarrista da história.

No vídeo abaixo, postado por um usuário do YouTube, ele divide o palco com Keith Richards, dos Rolling Stones, em grande show organizado por Richards, que o intitulava seu ídolo: