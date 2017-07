Hoje é o último dia para sacar seu FGTS inativo

O prazo para o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) termina nesta segunda-feira (31). De acordo com a Caixa Econômica Federal, estão assegurados os saques para trabalhadores que formalizarem o pedido até hoje.

Porém, essa garantia serve apenas para casos que dependem exclusivamente do banco – como inconsistências no cadastro do trabalhador no FGTS que precisam ser corrigidas. Ainda assim, a instituição não deixa de ressaltar a importância da apresentação de documentos em seu sistema pelos interessados até esta segunda.

Situações que não dependem da Caixa se enquadram em casos como ausência do registro de desligamento da carteira de trabalho ou se o empregador deixou de efetuar depósitos na conta do funcionário. Neste cenário, o trabalhador não conseguirá realizar o saque até regularizar o seu problema.

Se o beneficiário não retirar o dinheiro que tem direito, o valor voltará para a conta do FGTS e ele só conseguirá sacá-lo se estiver enquadrado nas hipóteses que permitem o saque do montante, como doenças graves ou aposentadorias.

Como solicitar o benefício?

A manifestação de interesse pode ser feita nas agências da Caixa, pelo site e pelo telefone 0800 726 2017.

Tem direito a sacar o valor do FGTS inativo – ou seja, de uma conta de um trabalhador que deixou o emprego – quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31/12/2015.

Até o momento, 84% das 30,2 milhões de pessoas que têm direito ao benefício já tiveram acesso ao dinheiro de suas contas – consequentemente, mais de 43 bilhões de reais foram pagos para mais de 25,37 milhões de trabalhadores beneficiados pela Lei 13.446/2017.

