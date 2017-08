Os Tribalistas estão de volta! Ouça as novas músicas do trio

Quando três ícones da Música Popular Brasileira se unem a resposta só pode ser sucesso. Foi isso que aconteceu em 2005, ano em que Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown lançaram o disco Tribalistas. Canções como “Velha Infância” e “Já Sei Namorar” viraram hit e cravaram um espaço fixo nas playlists de quem gosta de música nacional. Nesta quinta-feira (10), 15 anos depois, o trio estrelado lançou novas músicas – que prometem repetir o êxito das anteriores.

Desde a meia-noite de hoje, as faixas “Aliança”, “Diáspora”, “Fora da Memória” e “Um Só”, interpretadas em conjunto por Marisa, Arnaldo e Carlinhos, estão disponíveis em todas as plataformas digitais – no Facebook e no YouTube, elas vêm acompanhadas por clipes com imagens dos três gravando em estúdio.

Elas são só as primeiras do segundo álbum dos Tribalistas, que será lançado até o fim de agosto. “A gente já esperou quinze anos, isso não é nada”, brincou Marisa em vídeo ao vivo pelo Facebook feito logo antes do lançamento, às 23 horas de quarta-feira (09). “Não é volta dos Tribalistas, porque os Tribalistas nunca foram. A gente sempre esteve aí”, afirmou Arnaldo enquanto davam mais detalhes sobre o projeto.

Veja a transmissão ao vivo feita pelos Tribalistas:

As quatro canções lançadas parecem uma continuidade do primeiro disco – e não é a toa. Além de Marisa, Carlinhos e Arnaldo, os músicos e a equipe técnica que estiveram no primeiro álbum continuam os mesmos, contou Arnaldo na transmissão. “Tem mais semelhanças do que diferenças”, disse Marisa. Cada música levou um dia para ser gravada e o processo foi todo registrado em vídeo. “Vai ter DVD”, adiantou Arnaldo.

Escute e leia a letra de “Um Só”:

Somos comunistas

E capitalistas

Somos anarquistas

Somos o patrão

Somos a justiça

Somos o ladrão

Somos da quadrilha

Viva São João

Somos todos eles

Da ralé, da realeza

Somos um só

Um só

Um, dois, três

Somos muitos

Quando juntos

Somos um só

Um só

Somos democratas

Somos os primatas

Somos vira-latas

Temos pedigree

Somos da sucata

E você aí

Somos os piratas

Guarani-Tupis

Somos todos eles

Da ralé, da realeza

Somos um só

Um só

Um, dois, três

Somos muitos

Quando juntos

Somos um só

Um só

Maré me fere

Maré me fere

Maré me banha

Maré me ganha

Maré me ganha

Maré me banha

Maré me banha

Maré me banha

Maré me fere

Escute e leia a letra de “Fora da Memória”:

Fora da memória tem

Uma recompensa

Um presente pra você

Você que não pensa

No que foi

No que será

No que foi

No que viria

Fora da memória tem

Uma regalia

Para quando você acordar

Todo dia

Fora da memória tem

Uma fantasia

Para você recordar

Todo dia

De esquecer

De esquecer

De esquecer iê

Escute e leia a letra de “Aliança”:

Se um dia

Eu te encontrar

Do jeito que sonhei

Quem sabe ser

Seu par perfeito

E te amar

Do jeito que eu imaginei

Ao virar a esquina

Atrás de uma cortina

Me perder

No escuro com você

Fogo na fogueira

Seu beijo

E o desejo em seu olhar

As flores no altar

Véu e grinalda

Lua de mel

Chuva de arroz

E tudo depois

Dama de honra

Pega o buquê

Ninguém mais feliz

Que eu e você

Ninguém mais feliz

Que eu e você

Ninguém mais feliz

Que eu e você

Ninguém mais feliz

Que eu e você

Escute e leia a letra de “Diáspora”:

Acalmou a tormenta

Pereceram

O que a estes mares ontem se arriscaram

E vivem os que por um amor tremeram

E dos céus os destinos esperaram

Atravessamos o mar Egeu

O barco cheio de fariseus

Com os cubanos

Sírios

Ciganos

Como romanos

Sem Coliseu

Atravessamos pro outro lado

No rio vermelho

Do mar sagrado

Os center shoppings

Superlotados

De retirantes refugiados

You

Where are you?

Where are you?

Where are you?

Onde está

Meu irmão

Sem irmã

O meu filho

Sem pai

Sem mãe

Sem avó

Dando a mão

Pra ninguém

Sem lugar

Pra ficar

Os meninos

Sem paz

Onde estás

Meu senhor

Onde estás?

Onde estás?

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?

Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes

Embuçado nos céus?

Há dois mil anos te mandei meu grito

Que embalde desde então corre o infinito…

Onde estás, Senhor Deus?