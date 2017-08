“Traí todas as pessoas com quem estive”, escancara Deborah Secco

Deborah Secco ousou falar do tema que muitas famosas evitam, e ainda falando sobre si mesma. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, ela afirmou ter traído todas as pessoas com quem se relacionou.

A atriz já foi casada com o ex-goleiro Roger Flores e com o diretor Rogério Gomes. Ela namorou os atores Marcelo Faria, Dado Dolabella e Maurício Mattar, e o músico Falcão, d’O Rappa.

O único parceiro que não foi traído é o atual, o marido Hugo Moura, pai de sua filha Maria Flor. Segundo ela, ele foi o primeiro homem com quem quis constituir uma família. “Nunca tentei ter outro filho com qualquer outro homem. Os princípios de vida eram muito diferentes”, compartilhou a atriz.

Secco falou ainda de um sonho recente com o atual marido. “Outro dia, sonhei que ele tinha se separado e no sonho eu ligava para a mãe dele e fazia todas as chantagens, falava que não sabia como viver sem ele. Ele me completa em um lugar muito profundo“.

Sobre as traições, Deborah Secco disse que a “regra” valia para todas as partes. “A gente não pode cobrar da pessoa o que a gente não dá. Eu traí todas as pessoas com quem estive, mas não sou hipócrita“, confessou.