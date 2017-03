Tiroteio em escola na França deixa feridos

Um tiroteio em uma escola na pequena cidade de Grasse, no Sul da França, deixou feridos, informaram as autoridades locais na manhã desta quinta-feira (16).

Segundo a polícia, um jovem de 17 anos, que estava armado com um rifle, duas armas de mão e duas granadas, abriu fogo no colégio Alexis de Tocqueville, nos Alpes Marítimos. Segundo o Ministério do Interior, três pessoas sofreram ferimentos em decorrência dos tiros, enquanto outras cinco se machucaram em um tumulto após os disparos.

O episódio aconteceu momentos depois da explosão de uma carta-bomba na sede do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Paris deixar uma pessoa ferida – caso que está sendo tratado como terrorismo.

De acordo com o jornal Libération, o suspeito preso é um aluno da escola. Ao Le Monde, uma fonte policial informou que o jovem não era conhecido pelos serviços anti-terrorismo, porém, teria consultado sites da internet sobre assassinatos em massa antes dos disparos.

Após incidentes, as autoridades francesas emitiram um alerta de terrorismo em todo o país. Enquanto a prefeitura de Grasse orientou os moradores a permanecerem em casa e suspendeu as aulas de todas as outras escolas foram suspensas, o presidente Fraçois Hollande disse que não poderia usar outra palavra que não fosse “atentado”.