Taís Araújo é nomeada Defensora das Mulheres Negras pela ONU

Minha semana começou em 2017, mas com os olhos bem atentos para 2030. Hoje tive a honra de receber o título de Defensora dos Direitos das Mulheres Negras da ONU Mulheres no Brasil. Meu objetivo central é agregar para reduzir as diferenças. Agregar ao debate homens, mulheres, brancos, negros, orientais, indígenas, enfim, todos os brasileiros e brasileiras nessa missão, transformando a realidade com amor e coragem. Cada um de nós tem em si a força necessária para essa mudança. Juntos poderemos chegar em 2030 com uma perspectiva de igualdade para todos. Está longe? Ou muito perto? Utópico? Realista? Não sei. Só consigo responder que é urgente! Estou junto com a @onumulheresbr pra que cheguemos em 2030 orgulhosos dos nossos planos e conquistas. E convido vocês para fazer parte disso. Vamos juntos? 🙋🏽🙋🏼‍♂️🙋🙋🏽‍♂️🙋🏿🙋🏼🙋🏿‍♂️🙋🏻🙋🏻‍♂️🙋🏾🙋‍♂️

